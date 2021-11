Verstappen voor GP Mexico: 'Moeten foutloos blijven, de duivel zit in de details'

Het drieluik Mexico-Brazilië-Qatar markeert een cruciale fase in het kampioenschap, verwacht Verstappen. "We moeten in al deze races pieken. Foutloze weekends neerzetten en kansen verzilveren. Dit is de aftrap van de beslissende reeks. Iedereen is drie weken van huis, dus goed slapen en uitrusten tussen de races is belangrijk."

Mexico is de eerste grand prix van een zogenoemde triple header: drie races in drie opeenvolgende weekends. Na het vallen van de vlag op het Autódromo Hermanos Rodríguez verkast het circus naar Brazilië en meteen daarna volgt de grote oversteek naar het Midden-Oosten voor de Grand Prix van Qatar.

Het is al het hele jaar stuivertje wisselen. Max Verstappen en Lewis Hamilton ontlopen elkaar maar weinig. Het gat tussen beiden voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico: twaalf punten in Verstappens voordeel.

In de komende editie heeft Red Bull Racing een extra troefkaart: Verstappens teamgenoot Sergio Pérez rijdt zijn thuisrace en denkt dat dat hem vleugels geeft. "Ik weet dat het niet kan, maar het voelt alsof ik door de menigte een paar tienden per ronde sneller ga."

Verstappen heeft gemerkt dat de impact van zijn nieuwe teamgenoot in Mexico City enorm is. "We hebben hier dit jaar nog veel meer fans dan voorheen. Dat is best relaxed. Ik heb het lekker rustig omdat 'Checo' het zo druk heeft. Hij beleeft nu wat ik in Zandvoort meemaakte. Ik geniet van de Mexicaanse passie. Ik hoop dat we de fans een mooie race en een topresultaat kunnen geven."

'Volhouden en de klus klaren'

Aan zelfvertrouwen heeft Verstappen geen gebrek. De verrassende zege in de Amerikaanse grand prix (Austin, Texas) heeft zijn team een extra boost gegeven. "Amerika was een topresultaat. Sergio stond naast me op het podium. Dat is heel bevredigend en belangrijk voor het kampioenschap. Nu moeten we het zien vol te houden en de klus klaren."