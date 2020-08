Kremlin spreekt steun uit voor Loekasjenko, wijst op 'druk van buitenaf'

Rusland zegt de "druk van buitenaf" te hebben besproken met Loekasjenko. Wat daar precies mee bedoeld wordt, is niet duidelijk. Ook zegt Poetin bereid zijn "noodzakelijke steun" te verlenen om de "problemen die opspelen" op te lossen.

Rusland zegt de Wit-Russische president Loekasjenko te steunen in het kader van het militaire pact tussen de twee landen. Het Kremlin lijkt mee te gaan met de stelling van de Wit-Russische president, die zegt dat de protesten in zijn land door buitenlandse mogendheden worden georkestreerd.

Het is opmerkelijk dat Loekasjenko bij Rusland heeft aangeklopt, zegt correspondent David Jan Godfroid. Poetin wil verregaande integratie tussen Rusland en Wit-Rusland, een voormalige Sovjetrepubliek. Loekasjenko hield de laatste jaren juist nadrukkelijk afstand.

Wat de stap van Rusland nu concreet betekent, is nog onduidelijk, zegt Godfroid. "Het is de eerste keer dat Poetin dit zelf zegt. Maar Rusland kan niet meteen militairen Wit-Rusland in sturen. Die staan nu niet klaar aan de grens."

Volgens Godfroid zijn er een aantal opties. "Poetin kan dit zeggen als dreiging, maar verder niets doen. Of hij zoekt naar een geschikte opvolger van Loekasjenko. Maar het kan ook dat Poetin wel degelijk militair wil ingrijpen."

NAVO

Loekasjenko heeft bij een pro-regeringsdemonstratie gezegd dat NAVO-tanks en vliegtuigen klaarstaan bij de Wit-Russische grens. De NAVO heeft dat ontkend en zegt dat de militaire aanwezigheid in Oost-Europa alleen defensief is.

De EU kondigde deze week aan sancties in te stellen tegen Wit-Rusland vanwege de gewelddadige reactie van de autoriteiten op de demonstraties. En in de afgelopen dagen hebben de Baltische staten en Polen gezegd dat er nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.

Volgens Loekasjenko zijn nieuwe verkiezingen ondenkbaar. "Dan zal Wit-Rusland sterven." De president beweert dat hij morgen met hervormingen begint als dat is wat het volk wil. Vlak na zijn toespraak kondigde het Wit-Russische leger aan morgen een militaire oefening te beginnen bij de grens met Litouwen en Polen.