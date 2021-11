'Rijkste 1 procent stoot twee keer zoveel uit als de armste helft'

De rijkste 1 procent van de wereldbevolking stoot twee keer zoveel CO2 uit als de armste helft. Dat betekent dat zo'n 70 miljoen mensen dus twee keer zoveel uitstoot veroorzaken als de armste 3,5 miljard mensen, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Oxfam Novib.

Volgens de onderzoekers komen door de uitstoot van de rijkste 1 procent de klimaatdoelen van Parijs in het gedrang. In 2015 is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Een persoon die tot de rijkste 1 procent behoort zou zijn uitstoot met ongeveer 97 procent moeten verminderen in vergelijking met vandaag, om het klimaatdoel te halen.

Ruimtereizen

Volgens Oxfam Novib, heeft die 1 procent een buitensporig consumptiegedrag. Ze vliegen veel en door ruimtereizen, zoals onlangs die van Amazon-eigenaar Jeff Bezos, wordt enorm veel CO2 uitgestoten, zegt de ontwikkelingshulporganisatie.

De verwachting is dat het aandeel van die rijkste groep alleen maar zal groeien in de toekomst. Naar verwachting is hun CO2-uitstoot over negen jaar 30 keer te groot om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Oxfam Novib vindt dat overheden meer moeten doen om de uitstoot van rijken te beperken. "Alle landen moeten afspreken om volgend jaar terug te komen met scherpere afspraken om de opwarming te verminderen", zegt Hilde Stroot, klimaatexpert bij Oxfam Novib. "Er is veel winst te behalen bij die allerrijksten, dus vliegtickets duurder maken met belasting zorgt dat je een heel eind komt."