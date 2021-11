Man (58) opgepakt voor mishandelen persfotograaf in Bunschoten-Spakenburg

De politie heeft een 58-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg aangehouden op verdenking van mishandeling van een persfotograaf. De fotograaf zou zijn mishandeld bij een afscheidsbijeenkomst in de plaats waar hij foto's stond te maken.

De politie kreeg rond 19.15 uur een melding van een mishandeling. Eenmaal ter plaatse verklaarde het slachtoffer dat hij op de openbare weg stond te fotograferen toen een man op hem af kwam en hem mishandelde. Ook werd zijn fotoapparatuur afgepakt.

Op basis van de verklaring van het slachtoffer werd de verdachte even later aangehouden, aldus de politie. De man is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord. Ook de fotoapparatuur werd gevonden en weer teruggegeven aan de persfotograaf.

Bij de keel gegrepen

Het slachtoffer maakt het na de mishandeling lichamelijk goed maar zegt wel geschrokken te zijn. "Hij greep me een paar seconden bij de keel", vertelde de fotograaf vanaf het politiebureau aan RTV Utrecht.

De persfotograaf werkt al jarenlang voor verschillende media, waaronder RTV Utrecht. De eindredactie van RTV Utrecht reageert geschokt op het incident. "Wij werken al jarenlang samen met deze fotograaf en kennen hem als een rustige en professionele fotograaf die altijd keurig zijn werk doet. Journalisten moeten ten allen tijden met rust gelaten worden tijdens hun werk. Agressie is echt ontoelaatbaar."