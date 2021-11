Trainer Bosz met Lyon als eerste zeker van achtste finales Europa League

In de competitie wil het nog niet helemaal vlotten met Olympique Lyonnais, maar in de Europa League is de formatie van trainer Peter Bosz als eerste ploeg zeker van een plaats in de achtste finales. Lyon was op eigen veld met 3-0 te sterk voor Sparta Praag en kan door de vierde zege op rij de eerste plaats in groep A niet meer ontgaan.

Halverwege het duel was er nog niet gescoord, maar na dik een kwartier in de tweede helft trof Islam Slimani kort achter elkaar twee keer doel. In de extra tijd nam Karl Toko Ekambi de derde Franse treffer voor zijn rekening.

Met twaalf punten is Lyon niet meer te achterhalen door de 'achtervolgers' Sparta Praag en Rangers, die beide op vier punten staan.

Geen revanche AS Roma

AS Roma blameerde zich twee weken geleden in de Conference League met een afgetekende 6-1 nederlaag bij FK Bodø/Glimt. Van een echte revanche kwam het niet voor de mannen van coach José Mourinho, die ook in eigen huis niet wisten te winnen van de Noren.

Sterker, er dreigde een nieuwe zeperd voor de Italiaanse ploeg, met Rick Karsdorp in de basis, totdat Roger Ibañez in de 84ste minuut van dichtbij de 2-2 binnenkopte.

Bodø/Glimt leidt met acht punten de dans in groep C, op één punt gevolgd door AS Roma.