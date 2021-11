Feyenoord zet dankzij glibberende Union-keeper flinke stap naar overwintering

Feyenoord staat op de drempel van kwalificatie voor de knock-outfase van de Conference League. De ploeg van Arne Slot was donderdagavond in het Olympiastadion met 2-1 te sterk voor Union Berlin. Omdat Maccabi Haifa tegelijkertijd ten onder ging op bezoek bij Slavia Praag (1-0) kan Feyenoord, de koploper in groep E, overwintering in Europa bijna niet meer ontgaan. Eén punt uit de laatste twee pouleduels volstaat. Feyenoord-fans misdragen zich (weer) Ver voor de wedstrijd in Berlijn begon, werd Feyenoord al in de verdediging gedrukt. In het centrum van Berlijn misdroegen aanhangers van de Rotterdammers zich in aanloop naar de wedstrijd, zoals er twee weken geleden ook al de nodige incidenten waren. De Duitse politie hield twee mensen aan die op een monumentaal stuk van de Berlijnse Muur graffiti zouden hebben aangebracht. Daarnaast werden bijna zestig fans gearresteerd omdat ze woensdagavond in de wijk Kreuzberg de confrontatie wilden aangaan met aanhangers van Union Berlin.

"In onze ogen zijn dat geen supporters", reageerde Feyenoord. "Want supporten betekent steunen en deze figuren helpen onze club op geen enkele wijze maar beschadigen Feyenoord juist." Kort voor de aftrap staken Feyenoord-fans andermaal vuurwerk af in het stadion, een actie die door de UEFA steevast beloond wordt met een stevige boete. De Rotterdammers werden dit seizoen al vier keer bestraft, voor in totaal 124.000 euro. Een bedrag dat dus verder toe zal nemen. Omgeploegde akker Toen de rookwolken wat waren opgetrokken en de met een minuut uitgesteld aftrap was verricht, zocht Feyenoord de aanval. Op een veld dat door urenlange zware regenval lastig te bespelen was en naarmate de wedstrijd vorderde steeds meer weghad van een omgeploegde akker.

De stand van zaken in de groep van Feyenoord - NOS

De Rotterdammers kregen mogelijkheden via Bryan Linssen en Orkun Kökçü, maar de eerste grote kans was voor Union. Sheraldo Becker, oud-speler van ADO en PEC Zwolle, brak door, maar vond Justin Bijlow op zijn weg. Na een kwartier spelen opende Luis Sinisterra namens Feyenoord de score. De Colombiaan reageerde attent toen een schot van Linssen via de paal terug het veld in stuitte en maakte zijn tweede doelpunt in de Conference League. Kort voor rust maakte Union Berlin echter gelijk. Aanvoerder Christopher Trimmel krulde de bal na slecht wegwerken van Feyenoord van afstand op fraaie wijze over Bijlow in de verre hoek. Union-doelman glibbert Het spelniveau in het Olympiastadion lag niet bijster hoog, maar dat was gezien de slechte staat van het veld niet echt een verrassing. Het was wat dat betreft wachten tot iemand met fatale afloop weggleed of de bal verkeerd controleerde.

Het veld leek steeds meer op een omgeploegde akker - ANP