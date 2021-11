Vitesse blijft met lege handen achter na spektakelstuk tegen Tottenham Hotspur

Vitesse is er in de Conference League net niet in geslaagd om in Londen een punt af te snoepen van Tottenham Hotspur. Het spektakelstuk eindigde, na een vroege 3-0 achterstand, in 3-2. Na de verrassende 1-0 zege twee weken terug in Arnhem kon de ploeg van Thomas Letsch zich op gaan maken voor een lastige avond in Londen. De pas aangestelde Antonio Conte stuurde namelijk een op papier sterk elftal het veld in, met kanonnen als Harry Kane en Son Heung-min.

Stand van zaken in groep G - NOS

En lastig werd het, in het eerste halfuur dan. Vitesse kwam nauwelijks onder de druk van de Spurs uit en incasseerde in die fase liefst drie doelpunten. Doelpunten van Son, Lucas Moura en Jacob Rasmussen (eigen goal) leken een gitzwarte avond in te leiden. De Tottenham-storm ging echter liggen en Vitesse knokte zich nog voor rust wonderwel terug in de wedstrijd. Rasmussen kopte raak uit een corner en Matus Bero passeerde doelman Hugo Lloris met een bekeken schuiver.

Vitesse viert de goal van Bero, Tottenham treurt - Pro Shots