Bergkamp spreekt maandag met informateurs over lange duur formatie

De voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp heeft maandag een gesprek met de informateurs Remkes en Koolmees over de duur van de formatie van een nieuw kabinet. Bergkamp wil een 'tijdpad', de informateurs zeggen dat niet te kunnen geven.

Afgelopen maandag schreef Bergkamp een brief aan de informateurs waarin ze verzocht om opheldering over de duur van het proces. Ze ziet in de samenleving "in toenemende mate signalen van ongeduld." De formatie duurt inmiddels 7,5 maanden.

Naar buiten

De informateurs lieten de volgende dag weten geen planning te kunnen geven. Het is volgens hen niet te voorspellen op welke termijn een nieuwe kabinet beëdigd kan worden. Er worden inhoudelijke onderhandelingen gevoerd en daar kan ook niets over naar buiten worden gebracht.

De informateurs en de onderhandelaars van de vier partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zetten ook vrijdag nog hun overleg voort in het provinciehuis in Groningen.