Het moment waar ABBA-fans 40 jaar op hebben gewacht is hier: een nieuw album

ABBA-fans van over de hele wereld tellen vandaag de uren af. Precies om middernacht geeft de Zweedse popgroep hun eerste album in 40 jaar tijd vrij: Voyage. Om 0.00 uur vannacht kwam het album in Nederland online.

Australische fans waren eerder vandaag al aan de beurt. Het comebackalbum met daarop tien nummers wordt namelijk op verschillende momenten - afhankelijk van de tijdzone - uitgebracht.

Een complete verrassing is de nieuwe muziek overigens niet. Sinds de aankondiging van het nieuwe album begin september werden al drie nummers vrijgegeven, maar over het geheel was nog weinig bekend. Het toonaangevende muziekblad Rolling Stone kwam eerder vandaag met een recensie. "Het wachten waard", aldus het blad. Vier ballen.

Het voorlaatste ABBA-album werd eind 1981 uitgebracht. De bandleden hadden daarna nog een solocarrière, maar werkten niet meer als viertal samen. Tot in 2018 de mededeling kwam dat er nieuwe muziek zou komen.

Hologramconcerten

Het plan was aanvankelijk om maar twee liedjes op te nemen, onthulde schrijver en frontman Benny Andersson eerder. "Toen vroeg ik aan de vrouwen, waarom maken we eigenlijk geen heel album? En zij zeiden ja."

Andersson en zijn compagnon Björn Ulvaeus - de eerste B in ABBA - traden de afgelopen weken regelmatig in de publiciteit om over het nieuwe album te vertellen. Maar de band heeft niet alleen een nieuwe plaat aan de man te brengen: volgend jaar gaat er in Londen ook een reeks hologramconcerten van start, in een speciaal gebouwde arena.

Daarbij zullen de bandleden zelf niet op het podium staan. Fans krijgen in plaats daarvan 'ABBA-tars' te zien; levensechte ABBA-hologrammen, gebaseerd op hoe de bandleden er vroeger uitzagen. Wekenlang werden in de studio de bewegingen van de vier minutieus geregistreerd.

Maar nu eerst het nieuwe album. Voor Nederlandse fans die Voyage vooruit hebben besteld, is het overigens nog wel even afwachten of dat op tijd wordt geleverd. Sinds de aankondiging begin september bestelden tienduizenden Nederlanders het album al en dus draaien de vinylperserijen en cd-producenten overuren.

De popgroep heeft er in ieder geval zin in: