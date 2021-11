Testbereidheid bij coronaklachten neemt af: 'Maar het is juist zo belangrijk'

Waar de meeste coronacijfers de afgelopen dagen alleen maar oplopen, wordt de testbereidheid steeds lager. Steeds minder mensen laten zich bij klachten op corona testen bij de GGD. Dat geldt voor ongevaccineerden én gevaccineerden. Problematisch volgens deskundigen, want niet alleen kan het virus zich zo sneller verspreiden, ook raakt de overheid het zicht op de verspreiding van het virus zo kwijt. Uit gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat ongeveer 40 procent van de respondenten met coronaklachten zich nog maar laat testen. Waarom is onduidelijk. "Het is juist zo belangrijk om bij klachten naar de GGD te gaan voor een test", zegt Jolanda Hoefnagel van de GGD. "Ook als je gevaccineerd bent, want ook dan kan je corona krijgen." Dat beamen epidemiologen Esther Metting en Frits Rosendaal. "Als je gevaccineerd bent, kun je nog steeds het virus bij je dragen en ook overdragen aan mensen die kwetsbaar zijn of ongevaccineerd. De enige manier om dit virus te stoppen is om besmette mensen te detecteren en tijdig te isoleren om te voorkomen dat ze anderen besmetten", zegt Metting. Het reproductiegetal ligt op 1,2. Dat betekent dat 10 mensen 12 andere mensen besmetten en die 12 weer 14 mensen infecteren. Metting: "Dan kan het dus heel snel gaan".

Quote Als je coronasymptomen hebt, is er aanzienlijk risico dat het resultaat van een zelftest niet betrouwbaar genoeg is. Epidemioloog Frits Rosendaal

Het aantal zelftests dat gedaan wordt, loopt echter wel op. Zeker 60 procent van de mensen die gevolgd worden voor het RIVM-onderzoek doen een zelftest bij klachten. Maar zelftesten zijn niet toereikend voor mensen met symptomen, ook als ze gevaccineerd zijn, zegt Rosendaal. "Zelftesten zijn voornamelijk geschikt voor aan de deur bij evenementen voor mensen die geen coronasymptomen vertonen. Als er symptomen zijn, dan is er aanzienlijk risico dat het resultaat van een zelftest niet betrouwbaar genoeg is. Laat je dan altijd testen bij de GGD met een PCR-test." Dat beamen de GGD en het ministerie van Volksgezondheid (VWS). "De kans is minder groot dat je een verkeerde uitslag krijgt bij een PCR-test", zegt een woordvoerder van het ministerie. Eerder waarschuwden deskundigen ook al om geen zelftest te gebruiken bij klachten. Een korte uitleg waarom zie je in deze video:

Deskundigen waarschuwen: gebruik zelftest niet bij klachten - NOS

De GGD, het ministerie en de deskundigen roepen dan ook iedereen op om te testen bij klachten. Het ministerie is zelfs een nieuwe campagne begonnen om mensen hieraan te herinneren. "Het testen en de isolatie bij klachten zijn de allereerste maatregelen die we moeten nemen met zijn allen. Die kunnen bijdragen aan het onder controle houden van corona", zegt een woordvoerder. "Door middel van spotjes en advertenties op televisie, radio en online, 'een toch best wel forse campagne', proberen we een hele brede doelgroep te bereiken om eraan te herinneren dat corona nog niet voorbij is." Als de testbereidheid blijft aflopen, zouden extra maatregelen noodzakelijk kunnen worden, zegt Metting. "Dan zou je kunnen denken aan verplicht thuiswerken, minder bezoekers in de bioscoop en het beperken van het reizen met het openbaar vervoer."