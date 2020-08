Nieuwe klap voor reisorganisaties, klaar om toeristen terug te halen

"Heel jammer, ook voor de mensen die daar op vakantie zijn. Die moeten bij thuiskomst in quarantaine. Ze kunnen zelf beslissen of ze hun vakantie afmaken of dat ze eerder terug naar huis willen. Dan kijken we hoe we ze zo snel mogelijk terug kunnen krijgen."

Via TUI zijn 1400 mensen op vakantie in de nieuwe oranje regio's, de meesten op Mallorca en Ibiza. Het callcenter heeft het nu vooral druk met het afbellen van mensen die vandaag of de komende dagen op vakantie zouden gaan naar die gebieden. Dat gaat niet door, tot 30 augustus zijn alle reizen geannuleerd.

"De coronasituatie is dramatisch", zegt de ANVR. "We zijn als eerste sector gesloten, langzamerhand gaat Europa weer open en nu gaan er weer bestemmingen op slot. Natuurlijk gaat gezondheid boven alles, maar je kunt het niet voorzien. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt het ingewikkeld. Je kunt mensen geen andere bestemmingen aanraden, omdat je niet kunt voorzien wat daar gebeurt."

De reisorganisaties houden het advies van Buitenlandse Zaken aan. "Er bestaat geen lichtoranje of donkergeel. In principe kunnen mensen de reis afmaken, ze moeten zich sowieso al aan de lokale coronaregels houden en nu nog extra oppassen."

Nieuwe reizen naar deze gebieden gaan niet door. Mensen die een reis hebben geboekt worden geïnformeerd en krijgen een voucher of ze krijgen hun geld terug. Ook is het mogelijk de reis door te schuiven naar een later moment of om te boeken naar een andere bestemming.

Mensen die met een pakketreis op vakantie zijn, worden door de reisorganisatie geïnformeerd. Ze kunnen ervoor kiezen hun vakantie af te maken of eerder terug te keren. In sommige gevallen is het misschien ook mogelijk om te verkassen naar een hotel in een geel gebied, zegt de ANVR. Dat wordt allemaal ter plekke bekeken. "Het gaat om duizenden reizigers, dat kan niet allemaal in een dag geregeld zijn."

Reisorganisaties doen er alles aan om mensen die in de 'nieuwe' oranje vakantielanden zitten, eerder terug te halen als ze dat willen. Maar de telefoon staat niet roodgloeiend, melden ze. Om middernacht is het reisadvies aangescherpt voor Brussel, Parijs, Marseille en omgeving, Mallorca, Ibiza en een aantal regio's in Spanje.

Mensen die terugkomen uit een gebied met code oranje of rood krijgen het dringende advies om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Ook is er een testmogelijkheid op Schiphol waar reizigers een coronatest kunnen laten doen. Bij klachten kan dat ook via coronatest.nl of 0800-1202.

De overheid geeft met kleurcodes aan hoe veilig een land of gebied is:

Vluchten niet geannuleerd

Er zijn ook mensen die bij Corendon hebben geboekt en met Transavia naar Ibiza vliegen. Hun terugkeer gebeurt in overleg met de vliegmaatschappij. Alle vluchten van Transavia gaan door. In sommige gevallen zullen ze op de heenweg vrijwel leeg zijn, maar komen er op de terugweg naar Nederland extra passagiers bij.

Transavia laat weten dat het niet aan de maatschappij is om te beslissen of mensen wel of niet naar een bestemming mogen. Het gaat ook om noodzakelijke reizen, niet alleen om toerisme.

De reguliere Corendon-vluchten gaan ook door, maar alle geplande reizen zijn tot en met 31 augustus geannuleerd.

Het bedrijf verwacht dat de meeste mensen hun vakantie willen afmaken. "Bulgarije was voor ons het eerste land dat van geel oranje werd en de meeste mensen wilden hun vakantie afmaken, omdat ze toch al in quarantaine moesten. De gedachte was: als we voorzichtig zijn kunnen we net zo goed blijven. Dat verwachten we nu ook."

Vakantiedagen

Het uitgangspunt bij de meeste werkgevers is dat mensen die terugkomen uit een gebied dat tijdens hun verblijf is veranderd van code groen of geel naar code oranje hun werknemers zullen vragen thuis te werken tijdens de quarantaine van twee weken, als dat mogelijk is. De werknemer hoeft daarvoor geen vakantiedagen op te nemen.

Als een land al bij vertrek uit Nederland code oranje of rood heeft, ligt het risico bij de werknemer en kan die worden verplicht voor de quarantaine vakantiedagen op te nemen of loon in te leveren. Voor advies daarover kunnen ze terecht bij de overheid.