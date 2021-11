Eerste migranten via Wit-Ruslandroute in Nederland: 'Onze chauffeur bleef anoniem'

Ook in Nederland melden zich steeds meer migranten die via de Wit-Ruslandroute naar Europa zijn gekomen. De Marechaussee heeft bij controles 53 migranten aangetroffen die de route hebben gebruikt. Nieuwsuur ging langs bij de poort van de opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het Brabantse Budel. Daar ontmoeten we binnen een paar uur zes mensen die in oktober via de Wit-Rusland-route naar Nederland zijn gesmokkeld.

De nieuwe route wordt sinds deze zomer gebruikt. Als wraak voor Europese sancties tegen zijn regime, zette de Wit-Russische president Loekasjenko de deuren van zijn land wagenwijd open om Europa te destabiliseren.

"Hier in Nederland zitten veel mensen die de Wit-Rusland route namen. Ik zag ze in Ter Apel en ook in dit kamp in Budel", vertelt de 26-jarige Ali uit Jemen. Hij is sinds oktober in Nederland en kwam met hulp van Wit-Russische smokkelaars de Nederlandse grens over.

De mensen die Nieuwsuur sprak reisden in kleine wagens met soms vijf tot acht mensen aan boord. Hun chauffeurs bleven anoniem er werd geen woord gewisseld. De 26-jarige Alaa uit Syrië: "Het is alsof je met iemand te maken hebt zonder identiteit. Je komt niets van ze te weten: Ze brengen je van A naar B en daarna wissen ze al hun sporen." Ook de Ali (26) uit Jemen had die ervaring: "We mochten onze telefoon niet eens meenemen. Ze zeiden: 'Geen telefoon, niet bellen. Blijf zitten tot we jullie in Nederland afzetten'."

Murad (30) uit Syrië en Ali vertellen dat zij flink verzwakt raakten. "Je hebt geen eten en drinken meer en je kunt ook niet terug." En ze vertellen hoe ze in busjes met anonieme chauffeurs uiteindelijk in Nederland kwamen: