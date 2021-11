Hockeyers Kampong klimmen naar tweede plek dankzij zege op Den Bosch

Zondag is de samenvatting van de hoofdklasse wedstrijd tussen Pinoké, vierde op de ranglijst, en Kampong te zien op NOS.nl en in Studio Sport, vanaf 18.10 uur op NPO 1.

De ploeg uit Utrecht kwam in het tweede kwart op voorsprong dankzij een treffer van Terrance Pieters, die een hoge bal van Derck de Vilver uit de lucht plukte en via de grond in het doel sloeg.

Nog voor rust was Jip Janssen dicht bij de tweede goal, maar zijn inzet uit een strafcorner spatte uiteen tegen de lat. Ook Pieters raakte het houtwerk, hij lobde de bal over Den Bosch-doelman Flip Wijsman, maar raakte de paal.

Dankzij een benutte strafcorner van Janssen kwam de 2-0 er alsnog. Vlak voor tijd pushte hij raak.