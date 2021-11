AZ wint weer van Cluj en heeft ticket voor knock-outfase bijna binnen

AZ is na een 2-0 zege op CFR Cluj vrijwel zeker van de knock-outfase van de Conference League. De Alkmaarders hebben in de resterende twee duels, tegen Jablonec en Randers FC, genoeg aan een punt om de groepszege veilig te stellen. Net als twee weken terug in Roemenië hoefde AZ zich niet bovenmatig in te spannen om het fletse Cluj van zich af te schudden. Een opleving vroeg in de wedstrijd bleek voldoende om drie punten te pakken.

Albert Gudmundsson - ANP

Het doelpunt na vijf minuten, van de voet van Albert Gudmundsson, had echter afgekeurd moeten worden. De IJslander controleerde de pass van Jesper Karlsson met zijn bovenarm, maar de Luxemburgse arbitrage nam de handsbal niet waar. Een VAR wordt in deze fase niet ingezet. Het deerde de Alkmaarders niet, want de vroege voorsprong gaf vertrouwen. Gudmundsson had de 2-0 op zijn schoen, maar hij schoof de bal, na een gekeerd schot van Evangelos Pavlidis, in het zijnet.

Stand van zaken in groep D - NOS