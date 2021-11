PSV wint wederom niet van AS Monaco, maar 'alles ligt nog open'

Met vleugelverdediger Philipp Mwene als rechtsbuiten en Érick 'Guti' Gutiérrez voor het eerst dit seizoen in de startopstelling wist PSV niet te overtuigen. Monaco ook niet, waardoor de eerste helft het aanzien nauwelijks waard was. Geen van beide ploegen kwam bijvoorbeeld tot een schot op doel.

PSV is er wederom niet in geslaagd AS Monaco te kloppen in de Europa League. Na de pijnlijke thuisnederlaag van twee weken geleden eindigde het treffen in het Stade Louis II in een 0-0 gelijkspel.

"Deze groep is lastig, alle teams zijn goed. Zelfs Sturm Graz, vandaag pakken ze hun eerste punt", aldus Schmidt na afloop. "Het ligt nog helemaal open. We moeten onze thuiswedstrijd tegen Graz winnen en dan krijgen we een finale tegen Real Sociedad."

Maar de Eindhovenaren blijven in de race voor overwintering in de Europa League, met dank aan Sturm Graz. De Oostenrijkers wisten op bezoek bij Real Sociedad namelijk knap met 1-1 gelijk te spelen, waardoor PSV de Spanjaarden op één punt blijft volgen in groep B.

Zodoende eindigde AS Monaco-PSV zoals het begonnen was, met een 0-0 (eind)stand op het scorebord. En wist PSV dus opnieuw niet te winnen van de Monegasken.

Schmidt ging niet akkoord met het predicaat "slecht" voor de wedstrijd in Monaco. "We toonden spirit, ik zag een goed team. Ik ben tevreden met hoe we speelden", zei de PSV-trainer, die de weinige kansen weet aan de tegenstander. "Ze speelden met acht verdedigers."

Vanuit de dug-out zag Schmidt wederom twee spelers geblesseerd uitvallen, Yorbe Vertessen voor rust en Carlos Vinícius in de tweede helft. "Carlos had geen blessure, hij had kramp. Hij heeft maandenlang niet veel gespeeld en speelde nu drie wedstrijden op rij. Dat kan gebeuren."

Schmidt zit wel met het opvallend hoge aantal blessures in zijn maag. "Het baart me wel zorgen, want we missen spelers. Maar we moeten altijd vooruit blijven kijken, het is hoe het is."