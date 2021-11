PSV weet wederom niet te winnen van AS Monaco, maar blijft in de race

Zodoende eindigde AS Monaco-PSV zoals het begonnen was, met een 0-0 (eind)stand op het scorebord. En wist PSV dus wederom niet te winnen van de Monegasken, terwijl met Carlos Vinícius en Yorbe Vertessen wederom twee aanvallers geblesseerd wegvielen.

Maar de Eindhovenaren blijven in de race voor overwintering in de Europa League, met dank aan Sturm Graz. De Oostenrijkers wisten op bezoek bij Real Sociedad namelijk knap met 1-1 gelijk te spelen, waardoor PSV de Spanjaarden op één punt blijft volgen in groep B.