Hulpsinten kunnen de aanvragen voor huisbezoeken bijna niet meer aan

Wie nu nog een huisbezoekje van een hulpsint en pieten wil aanvragen, blijft met lege handen achter. Verschillende sintcentrales door het hele land kunnen de drukte niet meer aan. Omdat het er nu naar uitziet dat coronamaatregelen geen roet in het eten gooien rond de viering van het kinderfeest, staat de telefoon roodgloeiend.

Dat beaamt Bas van den Brink. Hij is eigenaar van Boek de Sint in Rhenen. "Het is echt bizar", zegt hij in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "Maar de boekingen komen wel later binnen dan in voorgaande jaren. Normaal gesproken komen de eerste aanvragen in september al." Waarschijnlijk gebeurt het dit jaar later omdat mensen afwachten wat er met de maatregelen gebeurt, denkt hij.

80 bezoeken in een weekend

Jilt Nicolai van de Sint Nicolaas Centrale in Groningen kan de aanvragen ook bijna niet meer aan. Hij heeft nu acht teams klaarstaan, met in totaal tussen de 40 en 50 mensen. "Dus dat is dan steeds een sint met pieten. Op het hoogtepunt hebben we tachtig bezoeken per weekend."

Een echte verklaring heeft Nicolai niet voor de drukte. "Eigenlijk is het ieder jaar druk", zegt hij. "Maar ik denk dat mensen gewoon weer zin hebben in een feestje, en misschien hebben mensen wel meer te besteden."

Zin in feestjes, dat is iets wat Roy Brouwer van Sint Den Bosch ook herkent. "De drukte is bij ons ook enorm. Ik hoor vooral van mensen dat ze snakken naar gezelligheid", stelt hij.

Zwarte pieten

"Je ziet nu vanwege corona dat er twee kampen in de samenleving ontstaan. Ik heb het idee dat mensen het hebben gehad. Ze willen weer met z'n allen bij elkaar komen, met familie en vrienden."

Overigens zegt Brouwer dat mensen niet alleen op zoek zijn naar gezelligheid. "Bij ons willen mensen thuis vooral het oude en vertrouwde. Dus met traditionele zwarte pieten. Eigenlijk vragen alleen bedrijven om een roetveegpiet."