Herlings boekt in Letland eerste MXGP-zege sinds herstart seizoen

Herlings boekt mooie GP-zege in Kegums - NOS

Jeffrey Herlings heeft zijn eerste GP-zege sinds de herstart van het MXGP-seizoen geboekt. De 25-jarige motorcrosser was de snelste in de tweede manche van de GP van Kegums en werd vierde in de eerste race. In Letland, waar de MXGP-coureurs drie grands prix afwerkten in acht dagen op hetzelfde circuit, had Herlings eindelijk een goede start. Herlings nam snel de leiding over van Tim Gajser, de winnaar van de eerste manche in Kegums, en stond die niet meer af.

In de eerste manche was Herlings, net als in de GP's van woensdag en vorige week zondag, slecht weg. Zijn inhaalrace bracht hem, ondanks een valpartij, van de tiende naar de vierde plaats. Gajser ging in de tweede manche in de achtervolging en hij maakte het Herlings moeilijk, maar de regerend wereldkampioen uit Slovenië kwam in de slotfase ten val. Hij zakte naar de vierde plaats en viel uiteindelijk uit na pech met zijn motor. Dankzij de GP-zege, nummer 89 in zijn carrière, loopt Herlings achttien punten uit op Gasjer in de WK-stand. Coldenhoff zevende en zesde Glenn Coldenhoff, die vorige week het MXGP-seizoen hervatte met de overwinning in de GP van Letland, kwam ondanks een ribblessure tot een knappe zevende plaats tijdens de eerste race. In de tweede manche eindigde hij als zesde. Vorige week zondag werd het MXGP-seizoen hervat met de GP van Letland, die dus werd gewonnen door Coldenhoff. Herlings ging, ook na de tweede GP van Letland afgelopen woensdag, nog stevig aan de leiding in het WK-klassement.