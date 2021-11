Geen vervolging Bilal Wahib om livestream, OM spreekt van 'volstrekt misplaatste actie'

Het Openbaar Ministerie gaat Bilal Wahib niet vervolgen voor de veelbesproken livestream op Instagram van afgelopen maart. Daarin daagde de acteur en rapper een minderjarige jongen uit om tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. Volgens het OM is er weliswaar sprake van een strafbaar feit, maar wordt de zaak geseponeerd omdat het slachtoffer geen baat heeft bij een rechtszaak.

Het OM vindt dat Wahib het 12-jarige slachtoffer heeft aangezet om iets tegen zijn wil te doen. De acteur maakte daarmee inbreuk op de lichamelijke integriteit van de minderjarige jongen, een strafbaar feit, redeneert justitie.

Daarbij was geen sprake van vrijwilligheid. De jongen werd 17.000 euro geboden. "Als de jongen had geweten dat hij geen geld zou krijgen, zou hij niet voor een groot publiek zijn geslachtsdeel hebben getoond", stelt het OM. Ook rekent justitie het de artiest in het licht daarvan aan dat hij volwassen is en een bekende Nederlander met een groot publiek.

Sprake van kinderporno of ontuchtige handelingen was er niet. De beelden waren volgens justitie niet bedoeld om seksueel te prikkelen. Volgens het OM ging het om "een volstrekt misplaatste actie".

Rechtszaak zou belastend zijn

In het belang van het slachtoffer seponeert justitie de zaak. Volgens het OM heeft de jongen zelf aangegeven geen behoefte meer te hebben aan een gang naar de rechter. Een rechtszaak zou voor hem "erg belastend" zijn. Afgelopen juni werd al bekend dat de twee een financiële regeling hadden getroffen.

Ook weegt justitie mee dat het voorval voor de Mocro Maffia-acteur zelf verstrekkende gevolgen heeft gehad. "Contracten zijn verbroken, partijen wilden niet meer met hem samenwerken en hij heeft forse imagoschade opgelopen", constateert het OM. Dat kwam weliswaar "door zijn eigen handelen", maar justitie heeft hier wel rekening mee gehouden.