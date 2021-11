Burgemeesters zetten streep door aftrap carnaval in Roermond

De aftrap van het carnaval in Roermond op 11 november gaat niet door. Dat besluit is genomen tijdens ingelast overleg tussen burgemeesters van verschillende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, meldt 1Limburg.

De burgemeesters bespraken of evenementen na de verscherpte coronamaatregelen wel door kunnen gaan. Belangrijk punt op de agenda was de start van het carnavalsseizoen op 11 november.

De aftrap van carnaval in Roermond, waar 17.000 mensen werd verwacht, lag als eerste evenement op tafel. De burgemeesters besloten er een streep door te halen. De Sjeng Kraft Kompenei, organisator van het evenement in Roermond, liet eerder al weten zich neer te zullen leggen bij het besluit van de burgemeesters.

Onduidelijk is of ook andere carnavalsevenementen worden geschrapt. Ook is niet bekend of andere evenementen, zoals de Sinterklaasintocht, nog doorgaan.

Over evenementen in het zuiden van Limburg is nog geen besluit genomen. De desbetreffende burgemeesters gaan morgen met elkaar in gesprek.