Na Chinees vechthuwelijk komt ADO nu in Amerikaanse handen

ADO lijkt gered van de ondergang. De Haagse eerstedivisionist komt in handen van investeringsmaatschappij Globalon Football Holdings. De Amerikanen nemen de aandelen over van het Chinese United Vansen. Als de licentiecommissie van de KNVB haar goedkeuring voor de de overname geeft, zijn ADO en United Vansen eindelijk van elkaar verlost. Sinds de Chinezen in 2014 in ADO stapten, stapelden de problemen zich op. Chinese luchtkastelen Wang Hui, eigenaar van United Vansen, spreekt bij zijn presentatie over het bereiken van de Champions League en het aanvallen van de Nederlandse top. Luchtkastelen, blijkt al snel. Zo duurt het een half jaar voordat Wang met de 8 miljoen euro over de brug komt die met de aandelenoverdracht is gemoeid. Maanden later dan beloofd.

Quote Er was direct een klik. We hebben een partij gevonden die ADO Den Haag verder gaat helpen. ADO-directeur Edwin Reijntjes

In de jaren die volgen blijven ADO en United Vansen steggelen over geld. Of over het uitblijven van geld, beter gezegd. In 2016 en eerder dit jaar moest er zelfs een rechter aan te pas komen; ADO wint en Wang maakt het geld over, maar niet voordat de Chinese grootaandeelhouder het proces zo lang mogelijk gerekt heeft door in beroep te gaan. 'Interesse' uit alle windstreken Met de overname door Globalon Football komt een einde aan het Haags-Chinese vechthuwelijk. Maar enige terughoudendheid lijkt desalniettemin op zijn plaats, het afgelopen jaar verheugden de ADO-fans zich al verscheidene keren op een nieuwe eigenaar, waarna er uiteindelijk niets veranderde. De vermeende nieuwe grootaandeelhouders kwamen uit alle windstreken: World Soccer Holdings uit de VS, ACA Investments uit Japan, een groep Haagse investeerders onder wie clubicoon Martin Jol, de Nederlands-Zwitserse investeringsmaatschappij Cosinus Group Capital Partners, het Amerikaanse Otium Group. Wat ze gemeen hadden was hun interesse in ADO en het feit dat ze stuk voor stuk afhaakten.

Het huwelijk tussen Wang Hui en ADO was weinig gelukkig - ANP