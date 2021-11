Toussaint siert EK-titel op 200 meter rugslag op met een Nederlands record

Zwemster Kira Toussaint is de derde finalesessie bij de EK kortebaan in Kazan uitstekend begonnen. Ze kaapte op de 200 meter rugslag niet alleen het goud weg voor de neus van titelverdedigster Margherita Panziera, ze noteerde ook een nieuw Nederlands record.

De titelhoudster op de 50 en 100 meter rugslag startte sterk en nam meteen het initiatief. De verwachtte aanval van haar Italiaanse concurrente bleef uit, of beter gezegd: de 27-jarige Amstelveense, die in de halve finales al veruit de rapste was geweest, ging gewoon te snel voor Panziera.

Toussaint, die op de kortebaan veel baat heeft van haar sterke keerpunten, tikte aan na 2.01,26 en daarmee haalde ze een flinke hap van haar oude record. Dat stond sinds een maand op 2.02,09.

Panziera moest zich troosten met zilver (2.02,05) en het brons was voor de Oostenrijkse Lena Grabowski (2.04,74).