EK-goud Toussaint met Nederlands record, Kamminga doet afstand van titel

Zwemster Kira Toussaint is de derde finalesessie bij de EK kortebaan in Kazan uitstekend begonnen. Ze kaapte op de 200 meter rugslag niet alleen het goud weg voor de neus van titelverdedigster Margherita Panziera, ze noteerde ook een nieuw Nederlands record. De titelhoudster op de 50 en 100 meter rugslag startte sterk en nam meteen het initiatief. De verwachte aanval van haar Italiaanse concurrente bleef uit, of beter gezegd: de 27-jarige Amstelveense, die vooral een grote reputatie geniet als sprintster maar in de halve finales ook al veruit de rapste was geweest, ging gewoon te snel voor Panziera. Toussaint, die op de kortebaan veel baat heeft van haar sterke keerpunten, tikte aan na 2.01,26 en daarmee haalde ze een flinke hap van haar oude record. Dat stond sinds een maand op 2.02,09.

Een blije Kira Toussaint na haar gouden race op de 200 meter rugslag - Pro Shots

Panziera moest zich troosten met zilver (2.02,05) en het brons was voor de Oostenrijkse Lena Grabowski (2.04,74). Brons voor Kamminga Met Arno Kamminga bracht Oranje een tweede kampioenskandidaat in het water, maar de schoolslagspecialist slaagde er niet in zijn titel op de 100 meter te prolongeren. De nummer twee van de Olympische Spelen kwam na een matige start niet verder dan de derde plaats, zij het dat zijn eindsprint wel een nieuw nationaal record opleverde: 55,59, drie honderdste onder zijn vorige toptijd.

Kamminga raakt zijn titel kwijt: brons op 100 meter school - NOS

De zege ging echter ook niet naar Ilja Sjymanovitsj, die sinds december 2020 met 55,34 het wereldrecord in handen heeft en in de halve eindstrijd daar al met 55,45 bij in de buurt was geweest. De Wit-Rus had in de finale 55,57 nodig en zag tot zijn afgrijzen dat de Italiaan Nicolo' Martinenghi hem met 55,63 voor was geweest.

Meteen na de gouden race van Toussaint haalden vier mannen het podium op de 50 meter vrije slag, maar daartoe behoorden niet de Nederlandse troeven Thom de Boer en Jesse Puts. Zij moesten genoegen nemen met de vijfde en zesde plaats. De Boer kwam met 20,97 twee honderdste tekort op de Pool Pawel Jurasek en de Rus Vladimir Morozov, die beiden brons pakten. Puts was nog eens 0,02 langzamer. De zege ging naar Szebastián Szabó. De Hongaar, die vooral te boek staat als een vlinderslagspecialist, was met 20,72 de Italiaan Lorenzo Zazzeri te snel af. Meer vierde plaatsen Marrit Steenbergen belandde in de finale van de 100 meter wisselslag ook al op die ondankbare vierde plaats. De 21-jarige Friezen had zich als tweede gekwalificeerd voor de eindstrijd, achter de Zweedse grootheid Sarah Sjöström, maar beiden bleken niet opgewassen tegen de Poolse Alicja Tchórz die in baan zeven in 57,82 naar het goud zwom.

Marrit Steenbergen - Orange Pictures