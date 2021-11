Inmiddels 36 doden geteld door instorten flat Nigeria

Het dodental als gevolg van het instorten van een flat in aanbouw in Nigeria is opgelopen tot 36, zeggen reddingswerkers in Lagos. Maandag stortte de flat in, en sinds dinsdag zijn er geen levenden meer onder het puin vandaan gehaald. In de afgelopen twee dagen hebben reddingswerkers vijftien lichamen geborgen.

Er wordt gevreesd voor nog veel meer dodelijke slachtoffers. Naar schatting honderd bouwvakkers waren aan het werk toen het ongeval gebeurde. Volgens persbureau AP worden nog zo'n 55 mensen vermist.

Naarmate de tijd vordert is er steeds minder hoop op het vinden van overlevenden, zegt een woordvoerder van het Nigeriaanse Rode Kruis: "Die kans is heel klein. Heel, heel, klein."

Beelden na de instorting: