34.000 nieuwe coronagevallen in Duitsland: hoogste aantal sinds begin pandemie

Op sommige plekken zijn er al minder lege IC-bedden voorhanden. Ook zijn er minder IC-verpleegkundigen beschikbaar als gevolg van burn-outs en collega's die vertrokken zijn. Hoe hoog de druk op de IC's is, verschilt per deelstaat. Verspreid over het land stellen ziekenhuizen nu al planbare operaties uit.

Volgens gezondheidsminister Jens Spahn heeft Duitsland "op dit moment vooral te maken met een pandemie van de ongevaccineerden en die is gigantisch", zei hij op een persconferentie gisteren. In sommige regio's beginnen de IC's aardig vol te lopen.

In Duitsland heeft gezondheidsinstituut RKI een recordaantal besmettingen gemeld. In een tijdsbestek van 24 uur testten 33.949 mensen positief op het coronavirus. Het is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Het vorige besmettingsrecord dateert van 18 december 2020, toen 33.777 mensen positief werden getest.

Correspondent Charlotte Waaijers op NPO Radio 1:

"Op de persconferentie gisteren pleitte gezondheidsminister Spahn er ook voor dat mensen getest moeten zijn om toegang te kunnen krijgen tot verpleeghuizen. Door uitbraken in verpleeghuizen zijn veel mensen overleden.

Spahn vindt ook dat iedereen een 'opfrisprik' moet krijgen. Dat is niet overal goed gevallen, onder andere niet omdat de commissie die daarover gaat, de STIKO, altijd gezegd heeft dat alleen risicogroepen een extra prik kunnen halen.

Dat zorgt voor verwarring, huisartsen krijgen ook veel vragen binnen en zeggen dat ze hun tijd beter anders kunnen besteden.

Maar uiteindelijk gaat de minister van Volksgezondheid niet over extra maatregelen, veel is aan de deelstaten zelf. In Saksen, één van de deelstaten waar het aantal besmettingen hard stijgt, worden vanaf komende maandag de maatregelen verscherpt. Daar word je als niet-gevaccineerde niet meer toegelaten tot veel cafés en restaurants of theaters.

Er is wel een groeiende behoefte om dergelijke beslissingen meer eenduidig te maken, maar het is nog niet duidelijk of er ook een top gaat komen voor alle deelstaten hierover. Daarover wordt nog gediscussieerd."