Tweetal krijgt 11 jaar cel voor moord bij ruzie drillrappers in Scheveningen

De steekpartij op 11 augustus vorig jaar was het gevolg van een slepende ruzie tussen de Rotterdamse rapper Blacka en de Amsterdamse rapper Tyrece B en hun twee drillrap-formaties. De groepen besloten het uit te vechten in Scheveningen, waarbij de 19-jarige Cennethson 'Chuchu' Janga werd neergestoken. Hij bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De rechtbank in Den Haag heeft twee 21-jarige mannen veroordeeld tot elf jaar cel voor de dodelijke steekpartij bij de Scheveningse Pier in augustus vorig jaar. Daarbij kwam een 19-jarige man uit Rotterdam om het leven.

Drill is een via Londen uit Chicago overgewaaide vorm van hiphop, die nauw verwant is aan het populaire subgenre trap. Drill wordt gekenmerkt door trage beats en er komen regelmatig gewelddadige teksten in voor. Rivaliserende rapgroepen dagen elkaar vaak uit in nummers, onder meer door gebruik te maken van sociale media. Ook in Nederland wint de rapvorm aan populariteit.