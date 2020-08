Crisis Barcelona: en weer staat Koeman op voorpagina's Catalaanse sportkranten

De afstraffing trilt nog flink na in Barcelona. Zelden ging de voetbalgrootmacht zo hard onderuit. Na de 8-2 nederlaag in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München vrijdagavond wacht de Catalaanse club nu grote veranderingen. Die metamorfose begint in de trainerskamer. Hoewel Quique Setién officieel nog trainer is van Barcelona, twijfelt niemand eraan dat de 61-jarige Spanjaard de komende dagen zijn ontslag zal krijgen.

En als er in Barcelona een trainer wordt ontslagen, duikt altijd dezelfde naam op: die van bondscoach Ronald Koeman. Op de voorpagina van El Mundo Deportivo, de grootste sportkrant van Catalonië, prijkt zondagmorgen opnieuw het gezicht van Koeman. Volgens de krant is de huidig bondscoach van Oranje de ideale opvolger van Setién: 'Candidato Koeman'.

Gecompliceerde kleedkamer

"Het bestuur is zeer gecharmeerd van Koeman, die het karakter en de moed heeft om moeilijke beslissingen te nemen in een 'gecompliceerde kleedkamer'. Ook staat de oud-speler van de Catalaanse club voor aanvallend voetbal, iets wat het bestuur graag ziet", zo schrijft de krant.

Concurrentie van Xavi Hernández zou hij niet hebben, De oud-speler vindt het 'niet het juiste moment om in te stappen'. Daarnaast zou het bestuur het ook niet zien zitten in Mauricio Pochettino. De Argentijn is beschikbaar na zijn ontslag bij Tottenham, maar door zijn eerdere periode bij rivaal en stadsgenoot Espanyol niet echt geliefd bij de aanhang van Barcelona.