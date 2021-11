Buitensporters opgelucht na schrappen verplichte QR-code

Het coronatoegangsbewijs blijft overigens in bepaalde situaties wel verplicht bij sportclubs. Wie de kleedkamer in wil, naar de wc moet of een hapje of drankje wil nuttigen in de kantine, moet een QR-code tonen.

Voetbalbond KNVB zegt blij te zijn dat "de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren van de amateursport." Volgens de KNVB was het plan praktisch niet uitvoerbaar: "Met deze uitkomst is voor bijna 3000 voetbalverenigingen, 600.000 volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen."

Sportbonden en clubs hadden fel geageerd tegen het plan en reageren nu met een mengeling van opluchting en deels blijvende zorg over de uitvoerbaarheid. Want voor binnensporten blijft de pas wél verplicht, voor zowel sporters als toeschouwers van 18 jaar en ouder.

Wie bij een vereniging buiten sport of een wedstrijd bezoekt hoeft toch geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Dat is het enige wat het kabinet wil veranderen aan de voorgenomen maatregelen in reactie op de oplopende besmettings- en ziekenhuiscijfers.

Voor binnensporten wordt het coronatoegangsbewijs wel ingevoerd. Sportkoepel NOC*NSF noemt dat bij monde van directeur Marc van den Tweel "even slikken". Hij zegt verenigingen te zullen helpen in aanloop naar de invoering van de maatregel: "Dat verwacht ik ook van het kabinet en van de gemeenten. De sport, ook binnen, moet echt laagdrempelig toegankelijk blijven."

NOS*NSF wijst ook op het belang van sport voor de volksgezondheid: "We houden de sportdeelnamecijfers de komende maanden goed in de gaten, het is van groot belang dat iedereen deze winter voldoende gaat sporten en bewegen."

Wedstrijden verzetten

Directeur Guido Davio van de volleybalbond Nevobo zegt dat de beslissing van het kabinet voor nog meer verdeeldheid zorgt: "Er is nu een onderscheid op leeftijd, op wel of niet gevaccineerd en nu ook wat betreft binnen- of buitensport." Zijn bond krijgt veel reacties: "Er is verontwaardiging bij sommige leden, die hun lidmaatschap opzeggen omdat ze vinden dat wij hier niet aan mee moeten werken. Maar aan de andere kant zijn er ook teams die ondanks het coronatoegangsbewijs graag willen blijven spelen."

Nevobo probeert om beide kampen tegemoet te komen, zegt Davio: "Vanuit NOC*NSF komen er protocollen over hoe in de praktijk om te gaan met het coronatoegangsbewijs. Die zullen we delen als ze er zijn. Maar als teams niet willen spelen, willen we ook meewerken om te kijken of we bijvoorbeeld wedstrijden kunnen verzetten."