Feyenoord bezoekt Union Berlin, cultclub van bloed doneren en kerstliedjes

Feyenoord probeert vanavond bij 1. FC Union Berlin de koppositie te verstevigen in poule E van de UEFA Conference League. Thuis werd met 3-1 gewonnen, maar in Oost-Berlijn zal de club uit de voormalige DDR in het Olympisch Stadion gesteund worden door een zeer fanatieke aanhang. Die aanhang is een van de redenen waarom 'Eisern Union' een echte cultclub is. Ze zijn niet alleen fanatiek, maar bedenken ook unieke acties. Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth was in 2004 kortstondig trainer van Union, maar dankzij de fans werd het een tijd om nooit te vergeten. "In een bekerduel tegen Freiburg (4-0 nederlaag) bleven de supporters maar schreeuwen. De ene kant 'Eisern' en dan de andere kant 'Union'. Het was ongelooflijk, ze gingen maar door. Mijn spelers wisten niet wat ze meemaakten."

Union Berlin fans vieren samen met de spelers het behalen van de groepsfase van de UEFA Europa Conference League - AFP

Toen, in 2004 onder Wormuth, speelde Union nog in de Regionalliga Nord, het derde niveau van Duitsland. En eigenlijk kregen ze zelfs daar geen licentie voor. Er was ruim 1,4 miljoen euro nodig om aan het seizoen te kunnen beginnen, laat staan dat er aankopen gedaan konden worden. Bloed doneren Dus bedacht de aanhang van Union een unieke actie: 'Bluten für Union'. In Duitsland krijg je geld als je bloed doneert, als een soort onkostenvergoeding. Mensen doneerden eerst hun bloed en daarna de onkostenvergoeding aan Union. En er werd ook een merchandise opgezet rond de actie. Uiteindelijk werd het doel behaald en mocht Union de competitie beginnen. Maar geld voor spelers was er amper, dus moest Wormuth het doen met een samengeraapte selectie. Union begon goed aan het seizoen, maar toen volgden er zes nederlagen op rij en stond Wormuth na drie maanden al op straat. Pijnlijk, maar hij voelt geen wrok als hij terugdenkt aan die tijd.

Frank Wormuth als trainer van Union Berlin in 2004 - Getty Images

Wormuth: "Dirk Zingler, die nu nog steeds voorzitter is, was toen ook nieuw en nog maar drie maanden voorzitter toen hij mij ontsloeg. Mensen waren wel verbaasd, maar later zei hij dat hij ook niet precies wist wat te doen. Hij had geen ervaring als voorzitter." "Een van mijn opvolgers is vervolgens zeven jaar gebleven. Zingler heeft geleerd van mijn ontslag en juist continuïteit is nu een van de redenen waarom Union het onder zijn voorzitterschap zo goed doet. Vooral de laatste jaren hebben ze een goede ploeg opgebouwd en nu zijn ze zelfs een subtopper in Duitsland." Promotie in 2019 Het goede presteren begon niet gelijk na Wormuths vertrek. Nog niet eens zo heel lang geleden ploeterde Union in de onderste regionen van het Duitse voetbal, daarna speelden ze jarenlang op het tweede niveau. Tot ze twee jaar geleden promoveerden.

Union Berlin-Feyenoord bij de NOS De Conference League-wedstrijd Union Berlin-Feyenoord is vanaf 21.00 uur te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app, maar ook via flitsen op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het late journaal van 23.30 uur.

Typisch voor cultclub Union is de uitspraak 'Scheisse, wir steigen auf' na de promotie naar de Bundesliga in 2019. Vertaald: shit, we gaan omhoog. Want het hoogste niveau, dat past toch niet bij zo'n cultclub? Na een knappe elfde plek in het eerste Bundesligaseizoen ging het een jaar later nog beter: een zevende plek die recht gaf op Europees voetbal. En dus speelt Union dit jaar UEFA Conference League, iets wat Wormuth in 2004 nooit had kunnen denken. "Maar er zit zo'n goede gedachte achter het beleid van Union. Ze halen de juiste spelers, die willen werken voor elkaar. Dat zie je terug op het veld. En dat past ook bij de supporters. Hertha is de 'stropdasclub' van Berlijn, Union is de club van de werkers." Weihnachtssingen Nog iets wat Union onderscheidt van andere clubs is het zogenoemde Weihnachtssingen, letterlijk vertaald 'kerst zingen'. Toen het in 2003 slecht ging met de club kwamen supporters met het plan om bij het stadion kerstliederen en voetballiedjes (waaronder het clublied 'Eisern Union van punkzangeres Nina Hagen) te zingen om het team en de club te ondersteunen. Dat was zo'n succes dat het een jaarlijkse traditie werd, waar zoveel mensen op afkwamen dat het stadion helemaal vol zat. Zowel op de tribunes als op het veld.