Na Amsterdam komt ook Den Haag met een plan voor opkoopbescherming

In navolging van Amsterdam werkt ook Den Haag aan een plan om begin 2022 een zogenoemde opkoopbescherming voor onroerend goed in te voeren in de hele stad. Daardoor moeten starters betere kansen krijgen op de woningmarkt, omdat ze niet meer hoeven te concurreren met beleggers.

"In de wijken Laakkwartier en Spoorwijk werd eind vorig jaar ruim veertig procent opgekocht door beleggers", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West. "We zien dat het opkopen van bestaande woningen om ze vervolgens te verhuren, in de afgelopen jaren sterk is toegenomen en veel negatieve gevolgen met zich meebrengt." De gemeente maakt later bekend of de maatregel gaat gelden voor alle Haagse koopwoningen, of enkel voor huizen tot een bepaalde WOZ-waarde.

Gisteren werd bekend dat de gemeente Amsterdam zo'n opkoopbescherming invoert voor huizen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro. De maatregel gaat gelden in de hele stad. De gemeenteraad stemt in februari over het voorstel en de verwachting is dat het wordt aangenomen.

Alleen voor nieuwbouw

Door een wetswijziging mogen gemeenten vanaf 1 januari wijken of stadsdelen aanwijzen waar een opkoopbescherming gaat gelden. Als huizen daar van eigenaar wisselen, mag het huis de eerste vier jaar niet worden verhuurd. Wel zijn er uitzonderingen: zo mogen huizen die al verhuurd werden, blijven worden verhuurd. Ook mag je een huis verhuren aan familieleden, of als je zelf een tijdje in het buitenland verblijft.

Naast Amsterdam en Den Haag zijn er meer steden die kijken naar een soortgelijke regeling. Zo spelen ook Utrecht en Tilburg met de gedachte om een opkoopbescherming voor alle huizen in de stad in te voeren.

Daarnaast wordt in meerdere gemeenten gekeken naar een regeling alleen voor nieuwbouwhuizen. Dat speelt in kleinere gemeenten als Meppel en Hengelo. In Amsterdam geldt die regeling al sinds deze zomer.