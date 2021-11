Tientallen hooligans Feyenoord opgepakt in Berlijn

Dat vuurwerk werd gisteren ook op straat afgestoken, is te zien in dit filmpje op Twitter:

In Berlijn zijn tientallen hooligans van Feyenoord en Union Berlin opgepakt in aanloop naar de wedstrijd tussen de twee clubs vanavond in de Conference League. Het gaat om 58 hooligans van Feyenoord en 13 van Union en een andere club, Energie Cottbus, meldt de Duitse politie.

Het is onduidelijk hoelang de hooligans blijven vastzitten. Bij de wedstrijd in Rotterdam tussen de twee clubs twee weken geleden werden er ook al tientallen mensen opgepakt.

De Duitse politie heeft 1900 agenten vrijgemaakt om de wedstrijd in rustige banen te leiden. Union Berlin zet zelf ook nog eens 800 ordebewakers in. Ruim 5000 supporters van Feyenoord hebben een kaartje voor de wedstrijd in het Olympiastadion.

Berlijnse Muur beklad

Gisteren werden in Berlijn al twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden 'Feyenoord' in graffiti te hebben aangebracht op de East Side Gallery, een restant van de Berlijnse Muur. Ze hebben daarmee een kunstwerk vernield, is de aanklacht.

Twee weken geleden kwamen Feyenoord-hooligans ook al in opspraak. Bij de wedstrijd tegen Union in Rotterdam vielen ze bestuursleden van de Berlijnse club aan in een Rotterdams restaurant.

Algemeen directeur Mark Koevermans, die onlangs wegens bedreigingen is opgestapt, sprak daar toen schande van: