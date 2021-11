Formatie gaat verder in Groningen, 'begin nieuwe bestuurscultuur'

De gesprekken in de formatie gaan vandaag verder in Groningen. Onder leiding van de informateurs Koolmees en Remkes vergaderen de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie en hun secondanten daar in het provinciehuis.

Een deel van de tijd wordt ingeruimd voor gesprekken over de aardbevingen in de provincie: daarvoor zijn gedupeerden, bestuurders, deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uitgenodigd.

Het is voor het eerst dat gesprekken in een kabinetsformatie op een locatie worden gevoerd die voortkomt uit een van de grote kwesties bij de onderhandelingen. Volgens de informateurs willen de partijen op deze manier een begin maken met de beloofde nieuwe bestuurscultuur. Er staan later ook nog gesprekken gepland met slachtoffers van de toeslagenaffaire.

De formatie speelde zich de afgelopen weken al vaker af buiten Den Haag: de hoofdrolspelers trokken zich in september en oktober twee keer terug op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum.

Verdiepende fase

Vorige week zeiden de informateurs dat de formatie nu in een verdiepende fase zit. Over de voortgang komt weinig naar buiten. Wel werd vorige week duidelijk de vier partijen elkaar naderen bij de aanpak van een van de ingewikkeldste kwesties: het stikstofprobleem. Naar verluidt zijn de partijen bereid oude standpunten los te laten.

Sinds vorige week is dit de langste formatie in de parlementaire geschiedenis. Omdat ze "signalen van ongeduld" uit de samenleving krijgt, vroeg Kamervoorzitter Bergkamp de informateurs deze week om een 'tijdpad'.

Maar Koolmees en Remkes zijn niet van plan met zo'n planning te komen. De onderhandelaars hebben wel een paar keer gezegd dat ze haast proberen te maken. Het liefst willen ze dat er voor de Kerst een regeerakkoord ligt.