Lof, respect en hoge verwachtingen: 'Dit Ajax zou in topdrie Bundesliga spelen'

De fans van Dortmund tijdens het duel met Ajax - ANP

Op de Südtribune zingt men het hardst. De beroemde Gelbe Wand doet zijn naam eer aan en is een muur van geluid. Bijna veertig meter hoog en honderd meter lang is de staantribune. Zelfs leeg al intimiderend. Al ruim voor de wedstrijd vult de tribune zich tot een enorme mensenmassa. Het is eigenlijk een stadion in een stadion. Borussia Dortmund wordt figuurlijk vooruit geschreeuwd door het geproduceerde geluid. Genieten van de mensenmassa Geen seconde is het er rustig. In alles ademt Dortmund voetbal. In de stad is verder ook weinig te beleven. Even kijkt Daley Blind bij het betreden van het veld naar links. Veel heeft de verdediger al meegemaakt in zijn voetballeven, maar ook hij lijkt even onder de indruk te zijn van de mensenmassa op Süd. Of ervan te genieten, misschien wel.

Ajax is na voer groepsduels al zeker van overwintering in de Champions League - ANP

Een kleine twee uur later rent Blind als eerste van alle Ajax-spelers naar het overvolle uitvak. Dansend en springend viert hij de 1-3 zege. In zijn eentje vooralsnog, maar het deert hem niet. Niet veel later volgen zijn dolenthousiaste ploeggenoten. Het feestje wordt gevierd en iedereen mag het weten. Zoals dat feestje eerder op de dag in het centrum van de stad al begon voor de supporters. Nog nooit won Ajax de eerste vier wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Zelfs niet in het seizoen 1994/1995 en 1995/1996 toen Ajax tot twee keer toe de finale haalde. Buitengewoon knap De knock-outfase is al bereikt en zelfs de groepswinst kan de Amsterdammers bijna niet meer ontgaan. Het is een buitengewone knappe prestatie die ook op de Duitse tribunes niet onopgemerkt is gebleven. In het Signal Iduna Park is men wel wat gewend, maar Ajax heeft in een paar wedstrijden behoorlijk wat respect opgebouwd.

Ajax-directeur Edwin van der Sar maakt een fotootje - ANP

Hoewel Ajax een uur lang met een man meer speelde, na een rode kaart voor Mats Hummels, is men onder de indruk. Ook in de persruimte na afloop. "Aanvankelijk oogden ze een beetje angstig vandaag en hadden ze wat problemen", analyseert journalist en Dortmund-volger Thomas Nowag van Sport-Informations-Dienst. "Maar uiteindelijk lieten ze zich zien. Met de borst naar voren en vol trots. Ze hebben ook verdiend gewonnen hier." In de perszaal van de Duitse club wordt met veel bewondering gesproken over het Ajax van Ten Hag. Veel van hen gaan al jaren mee en hebben veel en goed voetbal gezien. "Maar Ajax is echt een uitermate sterk team", vertelt Dirk Krampe van de regionale krant Ruhr Nachrichten. Al jaren lang volgt hij Die Schwarzgelben op de voet. Antony maakt indruk "Het is echt een hele goede ploeg. Ze hebben veel goede spelers. Ik hou echt van Antony. Hij is geweldig. Maar ook met Dusan Tadic en Sébastien Haller hebben ze een uitstekende voorhoede voor in de Champions League." "Het is een team met structuur en goed combinatievoetbal. En dat allemaal in een hoog tempo. Ik had vooraf niet verwacht dat Dortmund twee keer zou verliezen."

Antony, uitgeroepen tot man van de wedstrijd - ANP

Twijfel of Ajax ver kan komen dit Champions League-seizoen is er dan ook niet echt. "De kwartfinale is zeker mogelijk", denkt Krampe. "Daarna kom je de absolute top tegen en gaat het een stuk lastiger worden." Nowag durft nog wel een stap verder te gaan dan zijn collega. "De halve finale. Dit Ajax speelt gewoon in de topdrie als ze in de Bundesliga zouden spelen." "In Amsterdam werd iedereen verrast met een prachtige show in dit huidige mondiale powervoetbal. Eigenlijk wil Dortmund op die manier spelen, maar Ajax doet het veel beter." Credits naar Ajax "Ze gaan ver komen. Zeker weten", benadrukt Nowag. "Ik ben alleen wel bang dat na dit seizoen het team uit elkaar wordt gerukt door alle topclubs die spelers willen kopen." Dortmund-trainer Marco Rose kan op de persconferentie niets anders dan de Amsterdammers de credits geven. "Zeker wanneer je met tien man speelt tegen een ploeg met zoveel kwaliteit, weet je dat het gewoon lastig gaat worden. Mijn team heeft alles gegeven. Dat kan ik ze niet verwijten."

Dortmund-trainer Marco Rose met Thorgan Hazard - ANP