Toussaint, De Waard en Steenbergen snel in series, ook Busch en Hoogerwerf door

De derde dag van de EK kortebaan in Kazan is met vijf halvefinaleplaatsen goed begonnen voor de Nederlandse zwemploeg.

Kira Toussaint en Maaike de Waard plaatsten zich op de 50 meter rugslag voor de halve finales. Toussaint tikte aan na 26,17 en zette daarmee de tweede tijd neer van de series. Alleen de Française Analia Pigree was sneller. De derde tijd was voor De Waard met 26,22.

Ook de tijd van Tessa Giele (27,02) was snel genoeg voor de volgende ronde, maar omdat er per land slechts twee vrouwen in de halve finales mogen starten, sneuvelde ze alsnog in de series.