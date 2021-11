'Tropisch warm' Glazen Huis keert na 4 jaar terug bij 3FM Serious Request

NPO 3FM zet dit jaar weer een Glazen Huis neer voor de inzamelingsactie Serious Request. Voor het eerst sinds 2017 laten dj's zich in de week voor Kerst opsluiten om geld in te zamelen voor een goed doel door mensen platen te laten aanvragen. Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen vormen het dj-team op locatie in Amersfoort.

Het geld dat wordt ingezameld gaat naar het Wereld Natuur Fonds en is bedoeld om Zuid-Amerikaanse regenwouden te beschermen en te herstellen. Klimaatverandering staat deze editie dan ook centraal.

Het Glazen Huis gaat fungeren als een soort broeikas: de temperatuur binnen kan flink stijgen. Het aanwezige publiek kan er met speciale acties voor zorgen dat die temperatuur weer gaat dalen. Wat ook nieuw is dit jaar: jarenlang mochten de dj's niet eten en kregen ze alleen sapjes voorgeschoteld. Nu zijn er wel snacks aanwezig.

The Lifeline minder succesvol

Vanaf 2018 ging Serious Request verder onder de nieuwe opzet The Lifeline, een wandeltocht door het land waarbij geld werd ingezameld. Het opgehaalde bedrag was de afgelopen edities minder hoog dan in de tijd van het Glazen Huis. Dat ging gepaard met de al jaren dalende luistercijfers van de zender. Het marktaandeel schommelt rond de 2 procent, waarmee 3FM de elfde zender van het land is.

Volgens dj Hoogendoorn vroegen luisteraars om de terugkeer van het Glazen Huis. "Destijds was er behoefte aan iets nieuws en we hebben met de Lifeline iets neergezet dat nog nooit gedaan was. Maar het Glazen Huis overtreffen kan eigenlijk niet: mensen misten het toch wel erg. Dan zijn we mans genoeg om te zeggen: dit was het niet, we gaan weer dat huis in", zegt hij tegen Nu.nl.