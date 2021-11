Vitesse op zijn hoede voor succescoach Conte: 'Niet meest comfortabele uitdaging'

Nu succescoach Antonio Conte bij de Spurs het roer heeft overgenomen van de onlangs ontslagen Nuno Espirto Santo weten de Arnhemmers niet goed waar ze aan toe zijn. Letsch: "Het is een stuk lastiger voorbereiden, daarom concentreren we ons nu op onszelf. We gebruiken de tijd ook om videobeelden te bekijken."

Vitesse-trainer Thomas Letsch tempert alvast de verwachtingen. "We komen hier niet met het idee van we gaan even winnen, omdat we de eerste wedstrijd hebben gewonnen," zegt hij tijdens een persconferentie.

Of Vitesse nog zo'n stunt in huis heeft tegen Tottenham Hotspur als twee weken geleden, is vanavond de grote vraag. In de Conference League gaat Vitesse op bezoek bij de Engelse grootmacht. Bij winst is Europese overwintering erg dichtbij.

Dat Tottenham met Conte een succestrainer in huis heeft gehaald, is Letsch niet ontgaan. "Hij is een van de interessantste trainers op dit moment, bijna overal waar hij komt is hij succesvol", zegt hij over zijn collega. "Ik kijk ernaar uit hem te ontmoeten."

De Italiaan Conte, die Internazionale, Chelsea en Juventus prijzen bezorgde, is aangesteld om orde op zaken te stellen bij de Engelse club en kan daar vanavond - als zijn werkvergunning op tijd geregeld is - mee beginnen in het duel met Vitesse.

De druk op de Spurs bij het debuut van Conte zal hoog zijn. "Er is een nieuwe coach, het is een kans voor iedereen om zich te laten zien. Iedereen die op het veld speelt, wil zichzelf bewijzen", zegt Letsch. "Het is niet de meest comfortabele uitdaging die we voor ons hebben, maar dit is waarom we voetbal spelen. We willen ons meten met de besten."

De Duitse trainer benadrukt nog maar eens dat Vitesse niet gekomen is om van de ambiance te genieten. "We hebben het stadion gezien, het is prachtig. Maar we zijn hier niet om van de sfeer en het stadion te genieten, we zijn hier voor de wedstrijd."