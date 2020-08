Kanaalzwemster breekt record, quarantaine hoeft niet

De Australische zwemster Chloe McCardel heeft voor de 35e keer het Kanaal overgezwommen, waarmee ze het mannelijke record heeft gebroken. Het vrouwelijke record is nog niet in de buurt, want dat is 43 keer.

Ze zwom van de kust bij Kent naar Calais, en maakte zich zorgen dat ze eenmaal terug in Groot-Brittannië in quarantaine moest.

Sinds zaterdag geldt in Groot-Brittannië een quarantaineplicht voor reizigers uit Frankrijk. Maar dat blijkt voor haar niet te gelden, zegt de zwemster tegen de BBC, omdat ze maar heel even op het Franse strand was voor ze weer met de boot terugging.

Feestje

"Ik voel me geweldig", zegt McCardel. "Vanavond vier ik een klein feestje in Engeland. Ik ben enorm gelukkig met de liefde en steun die ik krijg van mijn gastheer en crew, dus ik wil deze prestatie met hen vieren."

De 35-jarige zwemster vertrok gisterenavond na 20.00 uur uit Kent, en kwam vanmorgen vlak voor 07.00 uur aan. Ze deed 10 uur en 40 minuten over de tocht van 34 kilometer.

Record

Met de 35e keer dat ze de overtocht maakte, heeft McCardel het record van de Britse Kevin Murphy verbroken. Om het vrouwelijke record te breken moet ze nog negen keer het Kanaal overzwemmen, want dat record heeft Alison Streeter, 'De Koningin van het Kanaal' al jaren geleden op 43 gezet.

In 2013 probeerde McCardel als eerste de Straat van Florida, tussen Cuba en de Verenigde Staten, over te zwemmen. Dat is een gevaarlijk stuk zee, onder meer vanwege de vele haaien. Uiteindelijk stopte de zwemster haar poging omdat ze meerdere keren was gestoken door kwallen en te veel pijn had om door te gaan.