ING kampt met storing op ochtend van publicatie kwartaalcijfers

ING heeft in de zomermaanden onder de streep een winst geboekt van ruim 1,3 miljard euro, flink meer dan de 788 miljoen winst die het bedrijf vorig jaar in het derde kwartaal maakte. Vorig kwartaal boekte ING een winst van bijna anderhalf miljard euro.

Het komt onder meer door een groei in de hypotheken, en de groei van het aantal betalingen. Ook was er meer activiteit op het gebied van grote leningen bij grote klanten.

Sinds vanmorgen is er een storing gaande bij ING. De mobiel bankieren app en Mijn ING bij internetbankieren zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen niet inloggen, en hun saldo en bij- en afschrijvingen niet zien. Wat de oorzaak is en hoe lang het nog duurt is onduidelijk.

"Daar moeten we induiken", zei ceo Steven van Rijswijk in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat gebeurt niet te vaak, maar als het gebeurt moeten we daar zo snel mogelijk een oplossing voor vinden en die app weer in de lucht krijgen."

Stroppenpot

Tijdens de crisis moest er veel geld apart worden gezet voor het geval leningen niet konden worden afbetaald: de zogeheten stroppenpot. Afgelopen kwartaal werd er 39 miljoen euro opzij gezet in de stroppenpot, een veel lager bedrag dan de 469 miljoen euro een jaar geleden.

Hoe het er nu voor staat met de risico's voor bedrijven is nog te vroeg om te zeggen, zegt Van Rijswijk. De 'betaalvakanties' die de bank aan klanten heeft gegeven zijn afgelopen. Niet al die leningen zijn al afgelost, maar de klanten betalen wel gewoon. "We zien niet een verhoogd risicoprofiel optreden bij het grootste deel van die klanten. Bij een beperkt aantal wel, maar dat is relatief laag."

Daar komt wel bij dat er weer strengere coronamaatregelen gaan gelden, de energieprijzen stijgen en daarmee ook de inflatie, en de toelevering van producten stokt. Dat zijn allemaal risico's voor klanten en daarmee ook voor de bank, vertelt Van Rijswijk.

"Dat is precies de reden dat we een groot deel van die stroppenpot die we sinds vorig jaar hebben nog steeds in kas hebben, omdat het nog eigenlijk iets te vroeg is om daar definitief over te zijn."

Als grote werkgever heeft ING ook te maken met de coronaregels. Het bedrijf staat positief tegenover een verplichte QR-code op de werkvloer. Als het kabinet dat mogelijk maakt, zal ING dat invoeren. "Voor mij gaat het erom dat we onze medewerkers veilig kunnen houden, en alles wat daaraan bijdraagt is positief voor ING en positief voor onze medewerkers." In Italië is zo'n coronapas al verplicht op werk, ook bij ING.

Compensatieregeling

De winst van afgelopen zomer wordt genoteerd ondanks de 180 miljoen euro die de bank opzij heeft moeten zetten voor Nederlandse klanten die te veel variabele rente hebben betaald op hun doorlopend krediet. Sinds 2008 is de variabele rente niet genoeg meebewogen met de marktrente, waardoor klanten te veel rente hebben betaald.

Het gaat om producten voor doorlopend krediet, gespreid betalen op de creditcard of producten voor rood staan. ING zegt niet om hoeveel klanten het gaat, maar het is voor ongeveer 10 procent van die contracten. Bij Rabobank speelde hetzelfde, daar ging het om 200.000 klanten en bij ABN Amro om 150.000 klanten.