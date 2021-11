Wekdienst 4/11: Uitspraak steekpartij drillrapruzie • Nieuwe Europese coronakaart

Goedemorgen! Vandaag volgt de uitspraak in de zaak rond de dodelijke steekpartij bij de Scheveningse Pier vorig jaar. Ook komt de Europese gezondheidsdienst ECDC met een nieuwe kaart van het aantal coronagevallen in Europa.

Gaan sporters of toeschouwers naar de kleedkamer, het toilet of de kantine, dan moeten zij wel gecontroleerd worden.

Sporters die buiten sporten, zullen niet worden gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Het demissionaire kabinet stapt daarmee af van het plan on de coronapas in te voeren in de amateursport. Ook mag er publiek langs de lijn staan, maar toeschouwers moeten wel 1,5 meter afstand houden.

En dan nog even dit:

In de Biesbosch is een meerval van 2,43 meter gevangen. Dat is een record.

Jeroen Breur, die de vis aan de haak had, meldde zijn vangst aan bij de organisatie die de records van alle zoetwatervisvangsten in Nederland bijhoudt. Daar bleek dat deze meerval de grootste vis is ooit gevangen in Nederland.

Het NOS Jeugdjournaal maakte er dit filmpje van: