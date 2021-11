Strafhof start onderzoek naar misdaden tegen menselijkheid in Venezuela

Het Internationaal Strafhof in Den Haag begint een onderzoek naar aantijgingen van martelingen en buitengerechtelijke executies door veiligheidstroepen in Venezuela. Dat zou zijn gebeurd tijdens anti-regeringsprotesten in 2017. Het is voor het eerst dat een Latijns-Amerikaans land onderwerp van onderzoek is bij het hof voor mogelijke misdaden tegen de menselijkheid.

De start van het onderzoek werd aangekondigd in de Venezolaanse hoofdstad Caracas door de hoofdaanklager van het strafhof, Karim Khan, die daar op bezoek was. Hij zei vastbesloten te zijn om de waarheid boven tafel te krijgen. Het onderzoekt volgt op een vooronderzoek van het hof naar misdaden gepleegd door de regering van president Maduro. Dat onderzoek loopt sinds 2018.

Khans voorganger zei eind vorig jaar al dat er aanwijzingen zijn voor misdaden tegen de menselijkheid in het Zuid-Amerikaanse land, gepleegd door overheidsfunctionarissen. Tijdens de protesten tegen de regering in 2017 waren er veel berichten over marteling, willekeurige arrestaties en mishandeling door veiligheidstroepen.

Enthousiasme bij oppositie

De Venezolaanse regering zegt het besluit van het hof te respecteren, maar het er niet mee eens te zijn. President Maduro heeft wel beloofd het strafhof aan het werk te laten "zodat de waarheid boven tafel kan komen". Venezuela gaat de zaak zelf ook onderzoeken. Het kan overigens jaren duren voor het strafhof komt tot een aanklacht.

Mensenrechtengroeperingen en de oppositie in Venezuela hebben het onderzoek van het strafhof met enthousiasme ontvangen. De meeste aandacht van het hof ging de afgelopen jaren juist uit naar landen in Afrika.

"Dit is een keerpunt", zei de directeur van de Amerikaanse afdeling van Human Rights Watch. "Niet alleen leidt het tot hoop voor de vele slachtoffers van Maduro's regering, maar Maduro moet ook inzien dat hij verantwoordelijk gehouden kan worden voor de misdaden die zijn gepleegd door zijn veiligheidstroepen en anderen."