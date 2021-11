Hemofiliepatiënt Dowsett komt tekort voor werelduurrecord: 'Doel was hier zijn'

Dowsett was 6,5 jaar geleden ruim een maand werelduurrecordhouder. Op 2 mei 2015 reed hij in Manchester 52,937 kilometer in een uur, ruim anderhalve kilometer minder dan nu. De Brit Bradley Wiggins verpulverde dat record op 7 juni van dat jaar in Londen: 54,526 kilometer.

De Britse wielrenner Alex Dowsett is er in Mexico niet in geslaagd om het werelduurrecord te heroveren. De 33-jarige Dowsett bleef op de Velodromo Bicentenario in Aguascalientes steken op een afstand van 54,555 kilometer. Dat was niet genoeg om het record van de Belgische coureur Victor Campenaerts te verbreken.

In 2015 was Dowsett als renner van Team Sky en later Movistar al meervoudig Brits kampioen tijdrijden geworden en had hij in de Giro d'Italia van 2013 zijn grootste zege geboekt. Hij versloeg toen in de achtste etappe zijn rivaal Wiggins in een tijdrit van ruim 54 kilometer.

Daarna kwam zijn loopbaan een beetje in het slop en Dowsett had moeite om een werkgever te vinden. In 2020, zeven jaar na zijn eerste zege in de Giro, won hij opnieuw een rit in de Ronde van Italië.