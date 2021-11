Ajax overwintert in CL: 'Mentaliteit getoond en op juiste momenten toegeslagen'

"We hebben de tegenstander groot gemaakt door verdedigend veel te afwachtend te zijn en in balbezit verkeerde keuzes te maken en slordig te zijn. We hebben ze in hun kracht gebracht."

Ajax is nu al zeker van overwintering in de Champions League, maar trainer Erik ten Hag doet niet mee aan de polonaise. "We speelden een matige eerste helft", toonde hij zich kritisch op zijn ploeg na de met 3-1 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Het chagrijn over de eerste helft verdween na rust. "We hebben mentaliteit getoond en ons terug geknokt. Dat is moeilijk tegen een muur die gevaarlijk kan zijn in de tegenaanval. Maar we hebben Gravenberch wat behoudender laten spelen en met Klaassen en Kudus nieuwe energie gebracht. Dat heeft goed uitgepakt."

En die kritische noot? "Het is prettig dat je dat kunt doen terwijl je wint en je je ook nog kwalificeert voor de volgende ronde. Want dat is natuurlijk een geweldige prestatie: na vier duels zijn we al zeker van overwinteren in de Champions League."

Na de halvefinaleplaats in 2019 lukte het Ajax de twee daaropvolgende campagnes niet om de knock-outfase te halen van het belangrijkste Europese toernooi.

Tadic: 'Sterk daar'

Aanvoerder Dusan Tadic had de belangrijke 1-1 voor zijn rekening genomen, een treffer die hij met een van pijn vertrokken gezicht vierde daar hij met zijn kruis tegen de paal aan was gegleden. "Het gaat goed", liet hij na afloop weten. "Ik ben sterk daar."

Maar ook hij was niet te spreken over de eerste helft. "We waren slordig en leden te makkelijk balverlies. Dat was niet ons vertrouwde spel. Na de rust ging het beter. We speelden sneller en waren rustiger aan de bal. Het was heel belangrijk dat we op 1-1 kwamen." Daar had hij wel een pijntje voor over.