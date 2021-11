Kabinet ziet af van verplichte coronapas voor amateurbuitensporten

Het betekent dat op sportlocaties buiten, sporters en toeschouwers niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden op de QR-code. Wel geldt voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand aan te houden. Gaan sporters of toeschouwers naar de kleedkamer, het toilet, de kleedkamer of de kantine, dan moeten zij wel gecontroleerd worden.

"We zijn bereid om aan de wens van de Kamer tegemoet te komen", zei Rutte. "Maar we doen dan wel minder dan het OMT ons adviseert, dat zeg ik er wel bij. Mooier kan ik het niet maken."

Het demissionaire kabinet trekt het plan om de coronapas in te voeren in de amateursport deels in. Sporters en toeschouwers bij buitensporten krijgen, als zij buiten blijven, geen verplichte controle van het coronatoegangsbewijs. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd in het Kamerdebat over corona. Op het plan kwam felle kritiek vanuit de Tweede Kamer en vanuit onder meer de sportsector.

Eerder vandaag zei Rutte al dat hij begrip had voor de bezwaren die in de Kamer leefden. PvdA-Kamerlid Kuiken sprak namens een groot deel van de Kamer toen zij het kabinet vroeg de maatregel voor buitensporten zoals voetbal, honkbal, rugby, atletiek en dergelijke in te trekken.

Rutte zei dat het kabinet het OMT-advies volledig wilde uitvoeren, en dat hij bang was dat het beleid van de coronapas met allemaal uitzonderingen "een puinhoop" zou worden. Communicatieadviseurs hebben het kabinet geadviseerd het zo simpel mogelijk te houden.

Maar de demissionair premier zegde toe dat hij "erop ging kauwen". De demissionaire ministers De Jonge en Grapperhaus bedachten tijdens het debat achter de schermen een voorstel waarmee de Kamer tevreden gesteld zou kunnen worden.

Problemen bij de handhaving

Het kabinet wilde dat alle sportorganisaties het coronatoegangsbewijs gingen controleren van sporters, publiek en andere bezoekers boven de 18 jaar. Het ging oorspronkelijk om binnen- en buitenlocaties inclusief sportkantines.

Bij de sportkoepels zijn grote bezwaren te horen tegen het plan om bij alle sporten de coronapas te verplichten. De amateursport voorziet problemen bij de handhaving en de normale toegang voor mensen tot sportbeoefening.

Parlementaire enquête

Een meerderheid van de Kamer geeft formeel steun aan een parlementaire enquête over de aanpak van de coronacrisis. Dat zo'n enquête er zou komen stond al vast, maar later vandaag zal een Kamermeerderheid instemmen met de start van de voorbereidingen voor zo'n onderzoek, medio volgend jaar.

Verschillende fracties twijfelden of het niet te vroeg is daar al mee te beginnen, nu de coronacrisis en het nemen van maatregelen nog in volle gang is. Maar VVD-Kamerlid Aukje de Vries, indienster van het voorstel, houdt de mogelijkheid open de enquête uit te stellen als het nog te vroeg blijkt te zijn om terug te blikken. De motie werd mede ingediend door de SP, D66, PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

Steun voor rest coronapakket

Voor de rest van het coronapakket dat het kabinet dinsdagavond presenteerde is voldoende steun. Wel blijven Kamerleden kritisch over het effect van de coronapas als deze niet goed gehandhaafd wordt. In ieder geval VVD, CDA, D66, PvdA, Volt en Fractie Den Haan stemmen met de plannen in.

Donderdagmiddag wordt er gestemd over de moties die bij het debat zijn ingediend. De aanvullende maatregelen gaan komende zaterdag in.

Kijk hier hoe Rutte over het intrekken van het plan sprak: