Eerste Franse goals Wijnaldum baten PSG maar half tegen Leipzig

De Duitsers startten ijzersterk en kwamen dankzij een kopbal van Christopher Nkunku al na acht minuten verdiend op 1-0. Luttele minuten later lonkte de 2-0, maar André Silva faalde vanaf elf meter.

Nog voor de pauze kantelde het duel. Halverwege de eerste helft tikte Wijnaldum op aangeven van Kylian Mbappé de 1-1 binnen en met een kopbal zette hij kort voor rust zijn ploeg op voorsprong. In de extra tijd van de wedstrijd kreeg Leipzig echter dankzij de VAR opnieuw een penalty. Dominik Szoboszlai velde het vonnis.

Lionel Messi was vanwege een blessure in Parijs achtergebleven.

City superieur tegen Brugge

Manchester City won in dezelfde groep thuis met 4-1 van Club Brugge. De Engelse kampioen was superieur maar hielp de Belgen aan de 1-1 met een kolderieke eigen goal: een voorzet kwam via de voet van Bernardo Silva tegen het gezicht van John Stones, waarna de bal in het doel verdween.

In de tweede helft zette Manchester City dat foutje zonder veel problemen recht en liep het uit naar een ruime overwinning.