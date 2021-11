Ajax zegeviert ook in Dortmund en bereikt achtste finales Champions League

Ajax heeft zich door een 3-1 zege bij Borussia Dortmund al na vier wedstrijden geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Het is voor het eerst dat een Nederlandse club zijn eerste vier Champions League-wedstrijden wint. Borussia speelde ruim een uur met tien man na een rode kaart voor Mats Hummels, kwam op voorsprong door een penalty van Marco Reus, maar Ajax trok de zege na rust alsnog naar zich toe door goals van Dusan Tadic, Sébastien Haller en Davy Klaassen. De ploeg van trainer Erik ten Hag is ook vrijwel zeker van de groepswinst.

Borussia-trainer Marco Rose had aangekondigd dat zijn ploeg het heel anders aan zou pakken dan bij de 0-4 van twee weken geleden, en dat bleek ook zo. Zeker in de beginfase zaten de Duitsers er bovenop en kwam Ajax, in de vertrouwde basisopstelling, nauwelijks in zijn spel. En dat leidde tot de nodige kansen voor Borussia. In de tweede minuut al kopte Mats Hummels rakelings over het doel, zes minuten later was het helemaal een wonder dat Ajax niet op achterstand kwam toen Jude Bellingham naast open doel kopte. Rode kaart Hummels Halverwege de eerste helft, nadat Hazard nog een beste kans had gemist, begon het beter te draaien bij Ajax en ontspon zich een open wedstrijd. Er waren mogelijkheden voor Haller en Steven Berghuis, aan de andere kant moest Pasveer redding brengen op een verrassend schot van Marco Reus. De toch al boeiende wedstrijd raakte na een half uur in een stroomversnelling toen Hummels een rode kaart kreeg na een wilde tackle met gestrekt been op Antony. In de herhaling zag het er minder heftig uit, maar de VAR zag geen reden de beslissing van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver terug te draaien.

Arbiter Michael Oliver grijpt meteen naar de rode kaart. - EPA

Acht minuten later greep de VAR wel in toen Jude Bellingham in het strafschopgebied lichtjes werd aangetikt door Noussair Mazraoui. Borussia kreeg een strafschop. Pasveer dook naar de goede hoek, maar kon de inzet van Reus niet keren: 1-0. Met een man meer kreeg Ajax nog voor rust de nodige kansen op de gelijkmaker. Zo stuitte een vrijstaande Berghuis op keeper Gregor Kobel en schoot Martínez vanuit kansrijke positie hard naast. Ajax voert druk op na rust Met Davy Klaassen voor Edson Álvarez - die geel had gekregen en zodoende geschorst is voor de komende wedstrijd tegen Besiktas - voerde Ajax de druk in de tweede helft verder op. De tien knokkende Duitsers hadden nog wel een schietkans via Bellingham (rakelings over), maar werden vervolgens ver naar achteren gedrukt. De Amsterdammers waren dreigend, maar echt grote kansen bleven aanvankelijk uit.

Dusan Tadic moet even bijkomen na zijn gelijkmaker - Reuters

Tot de 72ste minuut: een lange, onderweg aangeraakte voorzet van Antony werd door Dusan Tadic met een uiterste krachtsinspanning bij de tweede paal binnengetikt. De aanvoerder botste daarbij met een gevoelige plek pijnlijk tegen de paal, waardoor het juichen hem moeilijk afging. Na de gelijkmaker bleef Ajax dreigend en in de 83ste minuut was het weer raak: Haller, die nog maar weinig was opgevallen, kopte knap raak uit een voorzet van Antony. Zijn zevende doelpunt alweer in de Champions League van dit seizoen.

⚪️🔴⚪️ Ajax in Group C:



💯 4 wins in 4 games

⚽️ Scored 14 goals

🚫 Conceded 2 goals



🤔 How good is this side?#UCL pic.twitter.com/PrEfrivWXg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021