Manchester United verhuurt Chong voor jaar aan Werder Bremen

Tahith Chong speelt komend seizoen in de Bundesliga voor Werder Bremen. Manchester United verhuurt de twintigjarige Nederlandse aanvaller voor een jaar aan de Duitse club. Vanochtend stond de voormalig jeugdspeler van Feyenoord al op het trainingsveld.

Chong kwam dit seizoen vijf keer in actie in de Premier League, telkens als invaller. Ook speelde hij geregeld in de Europa League en in de Engelse bekertoernooien. Voor aankomend seizoen was er weinig perspectief op meer speelminuten, mede door de moordende concurrentie van spelers als Marcus Rashford, Daniel James, Mason Greenwood en Anthony Martial.

Promotie/degradatie

Werder Bremen wist afgelopen seizoen ternauwernood degradatie af te wenden. 1. FC Heidenheim werd uiteindelijk verslagen tijdens de play-offs om promotie/degradatie.

Chong verlengde in maart van dit jaar nog zijn aflopende contract bij United en ligt nu tot medio 2022 vast op Old Trafford. De oud-jeugdspeler van Feyenoord maakte in 2016 de overstap naar Engeland.