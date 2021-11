Slot: 'Hoop en verwacht dat Feyenoord-supporters zich op goede manier laten zien'

Feyenoord staat er in de Conference League prima voor en kan donderdag goede zaken doen op bezoek bij Union Berlin. Maar het sportieve aspect dreigt in de schaduw komen te staan bij het gedrag van de Rotterdamse fans die zijn meegereisd naar de hoofdstad van Duitsland. Gaan zij de club niet in diskrediet brengen, zoals wel vaker tijdens buitenlandse trips is gebeurd? Het bekladden van de Berlijnse Muur daags voor het duel met Union oogt niet als een goed begin. Die actie was ook Feyenoord-trainer Arne Slot niet ontgaan. "Sinds ik bij Feyenoord zit, spreek ik me continu uit in het geval er zaken niet goed gaan. Dat doe ik nu weer. Ook al was de eerste aanzet niet zo positief, ik hoop en verwacht dat onze supporters zich vanaf nu op een goede manier laten zien."

Gisteravond hebben onverlaten een deel van de Berlijnse muur -een bittere herinnering aan decennia van onderdrukking- beklad met een Feyenoord-tag. Niet veel later zijn 2 mannen opgepakt.

Nadat de graffiti met witte verf was afgedekt lieten anderen een tag van FC Union achter. pic.twitter.com/1RQ1s5YsaT — Wouter Zwart NOS (@WouterZwart) November 3, 2021

En dan heeft Slot alleen maar veel waardering voor de supporters die hun club door dik en dun steunen, ook buiten de landsgrenzen. Naar schatting zijn het er in Berlijn een dikke vijfduizend. "Het is best bijzonder dat er zo veel mensen meegaan. Ik vond de sfeer twee weken terug in De Kuip al geweldig", verwees hij naar het thuisduel dat Feyenoord met 3-1 won. "Ik hoop dat dat donderdagavond weer zo is en dat de steun voor ons net zo massaal zal zijn." Koploper Feyenoord is in groep E de ongeslagen koploper met zeven punten. Maccabi Haifa volgt met vier punten en Slavia Praag en Union Berlin staan op drie punten. Met een zege in Berlijn komen de achtste finales heel dichtbij, maar Slot wilde zich niet rijk rekenen. "Het is al een grote uitdaging om een Europese uitwedstrijd te winnen. Zo vaak is dat niet gebeurd in de recente historie van Feyenoord."

Arne Slot kijkt zijn ogen uit in het Olympisch stadion van Berlijn - ANP

De coach verwacht weer een verdedigende tegenstander aan te treffen, eentje die met lange ballen achter de Rotterdamse defensie gevaarlijk zal proberen te worden. "Sparta heeft ons een voorproefje gegeven van wat we kunnen verwachten van FC Union. We hebben zondag heel goed verdedigd, net als twee weken geleden in De Kuip. Maar het blijft een uitdaging om tegen dit type spel geen kansen weg te geven." Ondertussen zal Feyenoord zelf trachten z'n eigen spel te spelen in het Olympisch Stadion, waarnaar Union is uitgeweken omdat het eigen Stadion An der Alten Försterei niet geschikt is voor Europese wedstrijden. "Dus hoog druk zetten en via de opbouw over de grond tot kansen komen. Al moeten we ons daar ook niet blind op staren. Een goed resultaat is het belangrijkst."