Volle buit Real en Inter, Liverpool dendert door, puntje baat Milan amper

Real Madrid heeft in Champions League-groep D de leiding overgenomen van FC Sheriff. Het won thuis met 2-1 van Sjachtar Donetsk en zag later op de avond de verrassende Moldaviërs met 3-1 verliezen van Internazionale. AC Milan ontving in de andere vroege wedstrijd van de avond FC Porto en pakte eindelijk zijn eerste puntje. Erg verdiend was de 1-1 niet en veel zoden aan de dijk zet het ook al niet. Liverpool leidt de dans in groep B na een vierde zege op rij. Thuis werd met 2-0 gewonnen van Atlético Madrid. Bekijk in de carrousel hieronder de uitslagen en stand in de groepen D en B.

Real Madrid had twee weken geleden in Kiev geen kind aan Sjachtar Donetsk (5-0 zege) en ook in eigen huis ging de dertienvoudig winnaar van de Europacup 1/Champions League voortvarend van start. Al na vijf minuten voetbalde Luka Modric zich oog in oog met Anatolii Trubin, die knap redding bracht op de inzet van de 36-jarige Kroaat. Nadat Alan Patrick, een van de zeven Brazilianen in de basis bij Sjachtar, met een hard diagonaal schot de Madrileense paal had getroffen, was het na een kwartier alsnog prijs voor de thuisploeg. Vinícius Júnior ontfutselde Marlon in het Oekraïense strafschopgebied de bal en verschafte Karim Benzema een niet te missen kans. Duizendste De 1-0 betekende de duizendste Europese goal voor de 'Koninklijke', die als eerste club die mijlpaal heeft gehaald. Sjachtar had daar uiteraard geen oog voor en was ook niet van plan opnieuw tot speelbal gedegradeerd te worden. De speldenprikken leverde kansjes op en kort voor rust ook de gelijkmaker. Fernando, door Patrick met de borst in stelling gebracht, joeg de bal hard achter Thibaut Courtois.

Karim Benzema heeft Reals duizendste Europese goal gemaakt - AFP

In de tweede helft oogde Real lamlendig, maar het trok de wedstrijd wel naar zich toe. Na een prachtige een-twee met Casemiro bracht Vinícius opnieuw Benzema in stelling, die koeltjes afrondde: 2-1. En daarmee werd nog een tweede record gevestigd: Real Madrid boekte als eerste club zijn honderdste thuisoverwinning in de Champions League. Inter pas laat op stoom Internazionale was op bezoek bij FC Sheriff, dat zijn Champions League-debuut had opgesierd met een zege bij Real Madrid maar twee weken geleden in Milaan met 3-1 verloor, de betere ploeg. In de eerste helft leverde dat echter niet meer op dan een schot van Lautaro Martinez tegen de paal. Met Denzel Dumfries na de pauze in de ploeg - Stefan de Vrij stond in de basis - hield de kampioen van Italië de druk op de ketel, met resultaat. Marcelo Brozovic vond vanaf de rand van het strafschopgebied de benedenhoek: 0-1.

Inter-verdediger Stefan de Vrij grijpt in - EPA

Daarmee bleek de ban gebroken. Een kopbal van De Vrij wist Georgios Athanasiadis nog te keren, maar tegen de dubbele rebound van Milan Skriniar was de doelman niet opgewassen. Alexis Sanchez maakte na zwak verdedigend werk van de Peruaanse Sheriff-aanvoerder Gustavo Dulanto de derde voor Inter, waarna vlak voor tijd Adama Traore de eindstand op 1-3 bepaalde. Schril contrast AC Milan marcheert voortreffelijk in de Serie A, waarin het de koppositie deelt met Napoli. De ongeslagen status in eigen land staat echter in schril contrast met de prestaties in de Champions League: nul punten halverwege de groepsfase. Met de topper tegen stadgenoot Internazionale in het vooruitzicht wenste trainer Stefano Pioli echter niet alles op alles te zetten om het tij te keren. Zo hield hij sterspeler Zlatan Ibrahimovic op de bank. FC Porto begreep dat er wat te halen viel in San Siro en handelde daar ook naar. Al na vijf minuten bracht Luis Diaz, op aangeven van Marko Grujic die de bal halverwege de Italiaanse helft veroverd had, de gasten op 0-1.

De 0-1 komt van de voet van Porto-speler Luis Díaz - AFP

Porto bleef de Milanezen opjagen en met name Grujic was enkele keren gevaarlijk met het hoofd, maar doelman Ciprian Tatarusanu stond steeds paraat. Milan stelde daar voor rust slechts een mooi schot van Olivier Giroud tegenover. Na de pauze kwam de thuisploeg toch langszij, maar de manier waarop was veelbetekenend. Er moest een ongelukkig eigen doelpunt van Chancel Mbemba aan te pas komen om na een dik uur de 1-1 op het scorebord te krijgen. Een kwartier voor tijd bracht Pioli spits Ibrahomic binnen de lijnen om toch nog drie punten te pakken, maar verder dan een wegens buitenspel afgekeurde treffer kwam de 40-jarige Zweed niet. Liverpool blijft winnen In dezelfde poule zette Liverpool z'n zegereeks voort. Na de 3-2 overwinning in Spanje werd Atlético Madrid ook op eigen terrein geklopt: 2-0. De zege kreeg al vroeg in de wedstrijd gestalte. Na een klein kwartier kopte Diogo Jota een lage voorzet van Trent Alexander-Arnold achter Jan Oblak en in de 21ste minuut liep Sadio Mané een schot van Alexander-Arnold binnen: 2-0.

Diogo Jota kopt Liverpool naar 1-0 - EPA