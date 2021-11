Real pakt volle buit tegen Sjachtar, eerste puntje baat AC Milan nauwelijks

Real Madrid heeft in Champions League-groep D in ieder geval voor even de leiding overgenomen van FC Sheriff. Het won thuis met 2-1 van Sjachtar Donetsk en moet afwachten wat de Moldaviërs later op de avond gaan doen tegen Internazionale.

AC Milan ontving in de andere vroege wedstrijd van de avond FC Porto en pakte eindelijk zijn eerste puntje in groep B. Erg verdiend was de 1-1 niet en veel zoden aan de dijk zet het ook al niet.

De duizendste

Real Madrid had twee weken geleden in Kiev geen kind aan Sjachtar Donetsk (5-0 zege) en ook in eigen huis ging de dertienvoudig winnaar van de Europacup 1/Champions League voortvarend van start. Al na vijf minuten voetbalde Luka Modric zich oog in oog met Anatolii Trubin, die knap redding bracht op de inzet van de 36-jarige Kroaat.

Nadat Alan Patrick, een van de zeven Brazilianen in de basis bij Sjachtar, met een hard diagonaal schot de Madrileense paal had getroffen, was het na een kwartier alsnog prijs voor de thuisploeg. Vinícius Júnior ontfutselde Marlon in het Oekraïense strafschopgebied de bal en verschafte Karim Benzema een niet te missen kans.