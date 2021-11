Rusland zet Volkskrant-correspondent Tom Vennink uit

Volkskrant-correspondent Tom Vennink is door Rusland het land uitgezet vanwege oude "administratieve overtredingen". Zijn verblijfsvergunning is per direct ingetrokken en hij mag tot januari 2025 het land niet meer in, meldt de krant zelf. Vennink geeft aan verrast te zijn, ook omdat hij de afgelopen zes jaar - in tegenstelling tot Russische journalisten - relatief vrij verslag kon doen.

Vennink werkt sinds 2015 als correspondent in Moskou. Onlangs probeerde hij zijn persaccreditatie te verlengen, wat eerder nooit een probleem opleverde maar nu lastig ging. Maandag werd hem volgens de krant te kennen gegeven dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn verblijfsvergunning had ingetrokken en dat hij drie dagen de tijd had om het land te verlaten. Sinds vandaag is hij weer in Nederland.

Vennink is volgens de officiële lezing uitgezet vanwege een aantal overtredingen van enkele jaren geleden. Zo moest hij in 2019 een boete betalen omdat hij zijn verblijfsadres in Moskou niet op tijd had doorgegeven. Vorig jaar moest Vennink opnieuw een boete betalen omdat hij de noordelijke provincie Tjoekotka had bezocht zonder toestemming van de gouverneur van die provincie.